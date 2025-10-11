Biogas, via libera al nuovo impianto. In cambio 760mila euro per il paese

La Giunta Comunale di Bondeno ha dato il via libera all’accordo di programma con la società Energy Uno Srl Società Agricola, segnando un passo determinante verso la transizione ecologica del territorio. La delibera è del 2 ottobre. Approva la bozza d’accordo relativa alla riconversione di quattro impianti di produzione biogas esistenti in un unico impianto all’avanguardia per la produzione di biometano. Stabilisce un beneficio totale di 760.000 euro per il territorio di Bondeno. Scorrendo la delibera pubblicata in questi giorni sull’albo pretorio, si coglie infatti che l’aspetto più rilevante dell’accordo è la definizione di significative misure di compensazione ambientale e territoriale (previste ai sensi del D.M. 10/09/2010) per mitigare l’impatto della nuova struttura. La cifra complessiva ammonta a ben 760.000 euro che la società Energy Uno "si impegna a versare in diverse forme a favore della comunità di Bondeno". La parte più consistente è costituita da un fondo di 430.000 euro denominato "Budget Opere", interamente dedicato a interventi di miglioramento ambientale e di efficientamento energetico sul territorio comunale. Le opere finanziabili, come cita la delibera comunale, includono la possibilità di realizzazione di impianti fotovoltaici su superfici comunali, la costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER), la riqualificazione di centrali termiche, il relamping ovvero la sostituzione illuminazione con sistemi più efficienti, la fornitura di biometano o energia elettrica, ma anche l’installazione di impianti di depurazione e di erogazione di acqua potabile. La destinazione finale di questo fondo sarà stabilita dal Consiglio Comunale con un’apposita delibera. A questo si aggiunge un’ulteriore somma di 330.000 euro che sarà erogata al Comune di Bondeno in 6 quote annuali da 55.000 euro ciascuna, per i primi 6 anni di esercizio dell’impianto. Queste risorse, stando a quanto prevede l’accordo, saranno utilizzate per interventi volti a migliorare la qualità ambientale del territorio, ovvero: mitigazione dell’inquinamento atmosferico e acustico, interventi di rimboschimento e creazione di nuove aree verdi, manutenzione e ristrutturazione del patrimonio comunale, parchi e giardini, interventi sulla viabilità e sulla mobilità sostenibile incluse colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Questa quota annuale verrà inserita e approvata nel bilancio di previsione del Comune.

Claudia Fortini