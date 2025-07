Biologo ucciso, addio tra le lacrime. Mamma e papà accarezzano la bara: "Perché sei un essere speciale"

Alessandro Coatti, nato il 3 agosto del 1986. Morto il 6 aprile del 2025. Le due date sembrano scolpite sulla lapide dalla luce impietosa del sole, cimitero di Longastrino, poco più di 1.930 abitanti. Il caldo di un’estate così torrida imprime il dolore sui volti, quello della mamma Sandra Lovato, del papà Gabriele Coatti, dello zio Giovanni. Tanta gente, i compagni di scuola del liceo scientifico Montalcini, amici che sono arrivati da Londra, i parenti, gli occhiali neri a proteggersi dal sole, dallo strazio. Due date, una vita che si è spenta troppo presto, ucciso in Colombia, a 38 anni, un figlio che non c’è più. Chiesa di San Giuliano, c’è il Cristo dietro l’altare, in croce. Le navate sono gremite. Don Sante Bertarelli l’ha conosciuto. Ricorda. "La prima volta, sono andato a benedire la casa. C’era anche lui, un ragazzo. Di solito ti trovi davanti solo anziani. Abbiamo parlato. La seconda volta che ho visto Sandro mi ha raccontato i suoi sogni, i progetti, il suo futuro. Aveva tanti talenti, il talento è un dono che dobbiamo condividere". Sogni che aveva coronato, in quella carriera luminosa, fino a diventare biologo alla Royal Society of Biology di Londra dove viveva da 8 anni. Parla dall’altare don Sante, al suo fianco il diacono Edo Assirelli, don Alessio Baggetto. Cerca una risposta in quell’umanità che ritrova nei volti, nella folla davanti a lui. Umanità perduta oltre l’oceano nell’orrore di Santa Marta, città sul mar dei Caraibi in Colombia, il massacro di un povero corpo.

Lo strazio è nelle lacrime dei genitori; nella carezza di mamma Sandra al capo del marito in chiesa, seduti vicini, quasi volesse sistemargli i capelli bianchi. E’ nelle mani strette attorno ad un quadretto con il volto di suo figlio, in quel bacio leggero ai fiori bianchi della bara, come per trattenerlo, per non lasciarlo andare via. "Le nonne, mamma e papà", c’è scritto nel nastro della corona. Augusto Fuschini, 65 anni. È stato il professore all’esame di maturità di Alessandro, al liceo Montalcini di Argenta. Ieri mattina era in chiesa, ha aspettato che la madre uscisse per abbracciarla, per stringerle le mani. Si incammina alla fine della messa, percorre in processione quei 500 metri che dalla chiesa di San Giuliano arrivano fino al cimitero, un cimitero di paese. C’è tanta gente, che segue il feretro. "Sono qui a salutare uno dei miei allievi, a dirgli addio. Avrebbe dovuto essere lui a venire sulla mia tomba. Non era mio figlio, ma è come se avessi perso un figlio". Le offerte, così hanno deciso i genitori, verranno donate alla chiesa. "Oggi sarai con me in paradiso", don Sante cerca di far coraggio, anziani e giovani smarriti. Cita frasi di Romano Battaglia, vuole dare speranza. Invita a scambiarsi un segno di pace. Ed è mamma Sandra a prendere le mani di papà Gabriele, che si copre il volto per non vedere quel dolore così grande per il suo cuore.

La messa è finita, la bara viene portata lungo il corridoio, esce dal portone della chiesa nel bagliore di una mattina a 37 gradi. Sul piazzale la musica de ’La rondine’ di Mango, le parole di Franco Battiato, la canzone si chiama ’La cura’. "Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie. Dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo. Dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori...". I genitori vengono circondati da un abbraccio, le lacrime negli occhi azzurri della madre. "Perché sei un essere speciale. Ed io, avrò cura di te". Un applauso. Ciao Alessandro.

Mario Bovenzi