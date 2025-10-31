Biologo ucciso e fatto a pezzi: delitto Coatti, l’inchiesta si allarga. In manette un settimo sospettato

Ferrara, 31 ottobre 2025 – Si allarga sempre di più l’inchiesta sull’orrore di Alessandro Coatti, il biologo 38enne di Longastrino ucciso e fatto a pezzi il 6 aprile mentre si trovava in Colombia. Quando ormai le autorità del Paese sudamericano sembravano avere stretto definitivamente il cerchio intorno ai responsabili dell’atroce delitto, ecco che spunta un nuovo arresto. È il settimo dall’inizio delle indagini sull’omicidio del ricercatore. A finire in manette, a quanto si apprende dai giornali colombiani, è stato Uber Etilvio Torres Garcia. L’uomo, come riporta il quotidiano Hoy, è stato arrestato lunedì sera dagli uomini del Corpo investigativo tecnico della procura regionale di Magdalena (il dipartimento colombiano nel quale si trova Santa Marta, città nella quale Coatti ha trovato la morte). La cattura è stata portata a termine in esecuzione di un’ordinanza del procuratore generale.

L’uomo è stato trovato in strada, vicino al campo sportivo del complesso residenziale Las Vegas. Da lì, sempre stando a quanto riferiscono i media colombiani, sarebbe stato trasportato alla sede dell’agenzia investigativa per essere ascoltato e poi mandato a giudizio. Al momento non è chiaro quale sia stato il suo effettivo livello di coinvolgimento nel fatto di sangue. Su questo aspetto sono ancora in corso gli accertamenti volti a chiarire il suo ruolo. Citando fonti non ufficiali, Hoy riferisce però che l’arrestato potrebbe essere membro di un gruppo criminale attivo nella zona e coinvolto in vari tipi di furto. Un elemento comunque da non sottovalutare, visto che secondo gli inquirenti Coatti sarebbe stato adescato per essere derubato. Il ricercatore sarebbe infatti stato ‘agganciato’ tramite una chat di incontri durante un suo viaggio nella zona caraibica del Paese e poi attirato in una trappola

. L’intento era verosimilmente quello di rapirlo e impossessarsi dei suoi averi. Tuttavia, secondo gli inquirenti colombiani, la situazione sarebbe improvvisamente degenerata, forse perché il biologo aveva visto in volto uno dei suoi assalitori. A quel punto il 38enne è stato ucciso e smembrato. Quest’ultimo agghiacciante gesto sarebbe stato commesso allo scopo di ostacolare le indagini e ritardare ritrovamento e identificazione del corpo.

Come accennato, l’arresto di lunedì è il settimo dall’inizio di questa tragica vicenda. Gli altri sei catturati sono José Ángel Lizcano Hernández, fermato a Cali, Oswal Moisés Ospino Navarro (arrestato a Medellín), Isaac Enrique Márquez Charris (preso ad Arjona, Bolívar), Andrea Camila Berdugo Escorcia (fermata a Bogota), Brian Augusto Cantillo Salcedo e José Diazgranados Soteldo, entrambi arrestati a Santa Marta. Secondo gli inquirenti colombiani si tratterebbe di una banda specializzata in rapine ed estorsioni ai danni di turisti e stranieri.