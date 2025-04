Biologo ucciso, un gruppo armato: "Non c’entriamo con l’omicidio"

"Alessandro mi manchi da morire, mi manca l’aria per respirare. Mi manchi tantissimo". Poche parole sullo sfondo di una foto sorridente di Alessandro Coatti, il biologo 38enne nato a Portomaggiore e diplomato ad Argenta ucciso e fatto a pezzi in Colombia. Sandra Lovato, madre del ricercatore barbaramente assassinato, rompe il silenzio del dolore con un post su Instagram. Parole cariche di sofferenza, associate a immagini di un ragazzo solare e pieno di vita, pronunciate da un genitore che cerca di farsi strada in una tragedia immane e tuttora inspiegabile. La morte del biologo, il cui corpo è stato smembrato e ritrovato in diversi punti nella zona di Santa Marta, nella regione caraibica del Paese sudamericano, è un rebus la cui soluzione è ancora avvolta da una fitta coltre di mistero. Negli ultimi giorni, le ipotesi investigative sembravano orientate sui gruppi paramilitari attivi nella zona. Le feroci modalità con cui è stato commesso il delitto, secondo alcuni esperti, sembrerebbero infatti portare verso il Clan del Golfo o le Autodefensas Conquistadores de la Sierra. Quest’ultima sigla, però, nelle scorse ore ha pubblicamente smentito il proprio coinvolgimento. Attraverso un videocomunicato pubblicato su X, il gruppo armato ha negato di essere l’autore dell’omicidio dello scienziato italiano, sollecitando le autorità a indagare sulla recente ondata di crimini che sta travolgendo Santa Marta.

Ma questa era soltanto una delle possibili piste aperte. Fermo restando che sin da subito è stato escluso che Coatti avesse legami con la criminalità locale o fosse coinvolto in faccende illecite, non si esclude che possa essersi trattato di un drammatico scambio di persona. In ogni caso, pare che a seguire le indagini al fianco degli inquirenti colombiani ci sarà anche un magistrato italiano, già atteso nel Paese latinoamericano. La polizia metropolitana di Santa Marta e la procura generale colombiana hanno infatti espresso la loro totale disponibilità a lavorare insieme alle autorità italiane.

f. m.