"Biometano, c’è già il no della Giunta"

VIGARANO

C’è il ‘no’ della Giunta all’insediamento di una nuova centrale a biometano in via Catena, al confine con il comune di Ferrara. La delibera, dove sindaco e assessori esprimono forte e chiaro, "Parere contrario all’insediamento della nuova centrale a biometano" sarà portata domani alla Conferenza dei servizi. Una voce corale della maggioranza. "Questa decisione non è frutto di ideologie o pressioni – premette il sindaco Davide Bergamini - ma si basa su osservazioni puntuali e fondate, che venerdì (domani, ndr)presenteremo ad Arpae, in conferenza dei servizi. Il nostro approccio – sottolinea - è stato serio, rigoroso e supportato da dati oggettivi, ottenuti attraverso lo studio approfondito, da parte dei nostri tecnici, di tutta la documentazione a nostra disposizione".

La tutela del territorio e della salute dei cittadini sono una priorità, che la delibera conferma in maniera chiara e tangibile con un netto ’no’ alla realizzazione della centrale. "È fondamentale che il dibattito pubblico su temi così importanti sia trasparente e basato su fatti concreti, non su mistificazioni o disinformazioni che in questi giorni purtroppo qualcuno sta cercando di cavalcare – fa notare Bergamini -. Sit-in inutili, raccolte firme senza alcuna base fondata e guidati da un approccio sensazionalista non contribuiscono in alcun modo alla causa. Non possiamo non notare con disappunto la recente attività di alcuni pseudo-comitati fantasma, guidati da individui che sembrano più interessati a screditare l’amministrazione comunale e guadagnarsi visibilità politica che a risolvere concretamente i problemi della comunità". Il sit in è previsto per oggi alle 18 davanti al Municipio: "La cosa più sorprendente – sottolinea il sindaco - è che i consiglieri di opposizione abbiano deciso di unirsi e cavalcare questi tentativi di destabilizzazione, dimostrando di agire senza cognizione di causa, con l’unico obiettivo di attaccare la maggioranza e senza un progetto serio per il territorio". La giunta infatti si è già espressa ufficialmente con un parere contrario. Da qui l’annuncio agli organizzatori di sindaco e giunta: "Non parteciperanno a questa iniziativa che ha una chiara finalità politica ed è stata organizzata ad arte per gettare discredito sull’amministrazione comunale – spiegano -. Siamo comunque ben disponibili a ricevere la raccolta firme che potrà essere consegnata ad un rappresentante della giunta o agli uffici preposti. Siamo sempre disponibili ad incontrare ed ascoltare i cittadini ma non ci presteremo ad alimentare polemica politica cavalcata dai soliti noti".

Claudia Fortini