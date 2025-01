Biometano, impianto con polemica: "Il Comune ha detto no da subito"

Lo strascico polemico della decisione di Arpae di concedere il via libera alla realizzazione dell’impianto a biometano a Gaibanella era pressoché inevitabile. Questa volta, però, è la parte ‘tecnica’ del Comune a chiarire la posizione assunta dall’amministrazione in particolare in seno alla Conferenza dei Servizi. Una posizione, quella sostenuta dal dirigente Fabrizio Magnani, esattamente opposta a quella della Rete della Giustizia Climatica. Ed è proprio sulle dichiarazioni di comitati e associazioni che si consuma il diverbio. Magnani, su questo, è chiaro: "L’amministrazione, rappresentata dal sottoscritto in sede di Conferenza dei servizi, ha sempre sostenuto la propria contrarietà alla realizzazione dell’impianto a Gaibanella, esprimendo un parare contrario".

Un passo indietro. Oltre a rimarcare la contrarietà alla decisione di Arpae di dare il via libera all’impianto, Rete e comitati si sono scagliati contro l’amministrazione rilevando di fatto un’incongruenza nell’approccio a questo iter autorizzativo. "Il Consiglio Comunale – si legge nella missiva – aveva votato all’unanimità il 2 dicembre il diniego al rilascio a costruire in deroga al Rue. Ma, precedentemente, il settore governo del territorio del Comune aveva espresso un parere urbanistico-edilizio in modo favorevole. Alla fine, il rappresentante del Comune, nell’ultima riunione della Conferenza dei Servizi, si è dichiarato complessivamente favorevole, seppure con prescrizioni sugli aspetti tecnici del progetto".

Ed è su questo punto che si concentra la replica del dirigente del settore Governo del territorio, Fabrizio Magnani. "La Rete della Giustizia climatica e i comitati hanno fornito una ricostruzione fuorviante di ciò che ha fatto il Comune – scandisce –. Tengo a ribadire che fin da subito l’amministrazione ha espresso il proprio parere negativo alla realizzazione dell’impianto. Prima della Conferenza dei Servizi indetta da Arpae, avevo personalmente raccolto tutta la documentazione necessaria dai vari uffici competenti sulle materie. Fra l’altro, mi sono recato personalmente a quella riunione. Ebbene, come si legge nell’ultima parte dell’atto, il Comune esprime un parare negativo. Per cui, Rete e comitati hanno dichiarato cose non vere".

In possesso del documento, lo citiamo per correttezza. "In considerazione dei pareri degli uffici competenti – si legge nell’atto – e considerato che l’intervento in oggetto si configura come opera necessaria per raggiungere gli obiettivi della transizione energetica ed è pertanto definita di pubblica utilità, indifferibile e urgente e risulta assoggettabile al rilascio di permesso di costruire in deroga, previa autorizzazione del Consiglio Comunale. Stante l’espressione negativa del Consiglio, si esprime parere negativo sull’impianto".

f. d. b.