Biometano, l’impianto sotto la lente "Odori e traffico nodi da sciogliere"

Il progetto per un nuovo impianto di produzione di biometano nel Copparese è stato tra gli argomenti trattati nell’ultima seduta di Consiglio comunale. A chiedere chiarimenti in merito, sono stati i consiglieri Enrico Bassi (Pd), Monica Caleffi (M5S) e il consigliere indipendente Diego Farina tramite un’interrogazione. "Abbiamo appreso dell’avvio di un procedimento da parte di Arpae, che ha convocato una Conferenza dei Servizi cui è stata invitata anche l’amministrazione di Copparo, relativa alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano nel territorio, al confine con il Comune di Riva del Po. Su un’area ovviamente privata – ha illustrato Bassi –. Le informazioni riportate sul sito di Arpae sono solo quelle di legge, quindi solo quelle riguardanti il procedimento: sappiamo benissimo che viene consentita la pubblicazione di solo alcune delle informazioni, ma sappiamo altrettanto bene che la realizzazione di questa tipologia di impianti comportano per i territori impatti ambientali notevoli sotto diversi profili". Dunque, alla luce di queste considerazioni e della prima riunione della Conferenza dei Servizi tenutasi il 18 maggio scorso, i consiglieri hanno chiesto come intenda esprimersi il Comune, se sia prevista una valutazione di impatto ambientale (Via) o una verifica di assoggettabilità, notizie sulla provenienza dei materiali di alimentazione dell’impianto e su valutazioni riguardo la viabilità. A fornire delucidazioni è stata l’architetto Simona Rossi che ha innanzitutto spiegato che l’autorizzazione unica riguarda un impianto che ha potenza inferiore ai 500 standard metri cubiora: un parametro che fa sì che il procedimento non sia sottoposto a Via o ad una verifica di assoggettabilità". Il Comune, come altri enti, ha richiesto all’impresa proponente integrazioni e osservazioni. Tra queste ultime, è stato evidenziato come via Guarda presenti già problematiche di manutenzione straordinaria del tratto stradale, "che ovviamente – ha proseguito Rossi – saranno aggravate dalla realizzazione di questo impianto". Come integrazione è stato altresì chiesto il coinvolgimento del Comune di Riva del Po, in quanto territorio confinante e sul quale insistono già due simili impianti di biogas. Il Comune di Copparo, inoltre, ha presentato un’ulteriore osservazione relativa alla ricopertura di silos contenenti compost, allo scopo di evitare eventuali odori sgradevoli. Al momento, il procedimento è sospeso in attesa delle integrazioni richieste.

Valerio Franzoni