Biometano, ritirata la richiesta di autorizzazione

"Il ritiro della richiesta di autorizzazione per la costruzione dell’impianto di biometano, presentata dall’azienda Bmet 18 e prevista in via Catena, a Vigarano Mainarda, rappresenta un importante risultato per il territorio e per i cittadini che si sono mobilitati contro la realizzazione dell’opera". Così il capogruppo Pd in Regione Paolo Calvano, che si è battuto fin dall’inizio per bloccare l’impianto. "Non appena era uscita la notizia della volontà di realizzare questo impianto – continua Calvano –, avevamo avviato un confronto con il Comitato dei cittadini, sia di Vigarano che di Ferrara, che erano contrari all’impianto da cui erano emerse una serie di criticità, dalla viabilità alla vicinanza ad altri impianti analoghi, che abbiamo condiviso e sostenuto". E ancora: "Le preoccupazioni – prosegue Calvano – sollevate dai residenti sono state ascoltate e portate avanti con determinazione, dimostrando come il dialogo tra cittadini e istituzioni possa portare a scelte più equilibrate e sostenibili per il territorio". Una legge che possa bloccare questi impianti: "Le norme europee e nazionali – osserva Calvano – sono di grande favore per questi impianti, ma come Regione siamo al lavoro per una legge che possa tenere adeguatamente conto delle problematiche che il diffondersi di questi impianti e la loro concentrazione sta determinando sul territorio ferrarese". Intanto, il comitato dei cittadini aveva ottenuta un’altra importante vittoria: "Il Difensore Civico della Regione – spiega il portavoce Marco Falciano – ha infatti accolto il nostro ricorso, riconoscendo il diritto del gruppo informale di accedere agli atti relativi al progetto di un nuovo impianto di biometano in via Catena". Soddisfatto anche il Comune di Ferrara: "Siamo stati fin dall’inizio al fianco dei cittadini tenendo alta l’attenzione di tutti i soggetti coinvolti - commenta il vicesindaco Alessandro Balboni –. Nonostante la centrale dovesse sorgere sul territorio di Vigarano Mainarda, abbiamo sentito la responsabilità di dare supporto ai residenti delle frazioni, facendo fronte unito contro un’opera dall’impatto potenzialmente importante per il territorio circostante". In sede di Conferenza dei servizi, il Comune di Ferrara aveva, infatti, espresso un parere tecnico negativo, bocciando il piano dell’azienda. Anche sul territorio comunale di Ferrara l’attenzione per la nascita e la costruzione di nuovi impianti continua a essere alta.

cl.f.