Biometano, Zonari:: "La voce dei cittadini va in secondo piano rispetto ai pareri tecnici"

L’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (Arpae) dell’Emilia-Romagna ha rilasciato l’autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di biometano a Gaibanella. La decisione è giunta dopo un procedimento di difficile comprensione per i non addetti ai lavori, nonostante incida in maniera importante sul territorio e chi lo abita, in primis i cittadini.

A intervenire sulla recente svolta nella vicenda della centrale è Anna Zonari, capogruppo de La Comune. "Solo un mese fa – così l’ex candidata sindaco –, 17 dicembre 2024, Arpae aveva concluso l’ultima Conferenza dei servizi, annunciando un preavviso di diniego alla costruzione dell’impianto, sostenendo che la posizione finale contraria espressa dal Comune doveva essere ritenuta prevalente rispetto a tutti i pareri espressi. Infatti, il Consiglio comunale, con il voto unanime del 2 dicembre, aveva deciso di non concedere il permesso a costruire in deroga alle distanze minime di sicurezza che un simile impianto dovrebbe rispettare rispetto a luoghi sensibili.

Tuttavia, aggiunge la consigliera, "il 13 gennaio 2025, nel testo dell’autorizzazione si legge come ‘le motivazioni che accompagnano l’espressione contraria del Consiglio non siano pertinenti’. Questa dichiarazione solleva interrogativi importanti. La sensazione che emerge oggi è che la voce della politica e dei cittadini venga messa in secondo piano rispetto alla predominanza dei pareri tecnici".