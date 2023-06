’Bionde’ e brindisi senza confini E’ il momento di ‘Bavarian Fest’

Al via la quarta edizione di ‘Bavarian Fest’. La manifestazione, organizzata dalla contrada Borgo di San Giorgio, da domani a domenica 2 luglio. E’ stata presentata in municipio durante un incontro al quale erano presenti Luca Sivieri, presidente della Contrada di San Giorgio, Nicola Borsetti, presidente dell’Ente Palio, e Daniele Baldo, consigliere della Contrada San Giorgio. Quattro giorni, organizzati dalla contrada San Giorgio, con la birra Abk @aktienbrauerei kaufbeuren dalla città di Kaufbeuren, abbinata a piatti della tradizione bavarese. "Quest’anno celebriamo la quarta edizione – spiega Luca Sivieri –. Questa bevanda arriva dal paese di Kaufbeuren, dove festeggeremo il trentennale della nostra presenza alla Tanzel fest, la festa dei bambini della Baviera alla quale, nel 1993, abbiamo partecipato per la prima volta. All’apertura della festa ci sarà l’esibizione dei nostri musici under 15 che, nel fine settimana, sono stati premiati campioni d’Italia ai giochi nazionali di Ascoli Piceno, organizzati dalla Federazione Italiana Sbandieratori. Grazi a Comune e Avis di Ferrara, qui rappresentato dal consigliere Michele Mantovani. Entrambi sono un partner importantissimo". Borsetti ha rivolto un plauso alla contrada di San Giorgio. "E’ riuscita a mantenere sempre vivo questo gemellaggio con Kaufbeuren – le sue parole –. Non si tratta di una festa in cui si può gustare ottima birra, ma un’ulteriore opportunità per stare insieme, per socializzare, aspetto fondamentale per il mondo delle contrade". Daniele Baldo, maestro di campo della Contrada di San Giorgio, spiega: "L’orario d’inizio sono le 20, è necessaria la prenotazione. Abbiamo un legame molto stretto con la città di Kaufbeuren che va al di là del gemellaggio. Ad esempio i cittadini della città tedesca vengono a trascorrere le ferie proprio a Ferrara. In questi quattro giorni ci impegniamo a far rivivere nel nostro territorio la loro festa".

Mario Tosatti