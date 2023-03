"Biondi si è chiuso nel silenzio"

"Si è chiuso nel suo dolore e non vuole parlare con nessuno. E al momento non vuole mangiare". E’ questa per ora la situazione trovata dall’avvocato Monica Pedriali, la quale assiste Sandro Biondi, 52 anni, l’uomo accusato perché reo confesso, di avere ucciso la madre Maria Luisa Sassoli di 80 anni, soffocandola con un cuscino, nell’abitazione che madre e figlio condividevano al Barco. "La sua situazione complessiva – prosegue il legale – mi sembra tutto sommato nella norma dopo quanto accaduto, non credo ci siano indizi che possano far presagire a un abbandono a gesti estremi, ma è certo molto addolorato per quanto accaduto e in questo momento non vuole incontrare né il fratello Luca, né il padre. Non se la sente".

Biondi qualche giorno fa ha incontrato per la prima volta il consulente psichiatrico nominato dal pm Andrea Maggioni, Luciano Finotti. "Gli ho chiesto di essere collaborativo – conclude l’avvocato Pedriali – perché lui ha davvero molto bisogno di essere aiutato". Biondi, secondo quanto da lui stesso raccontato anche davanti al giudice, ha ucciso la madre mentre si trovava a letto, perché stanco delle settimane e settimane trascorse ad accudirla, senza riuscire a dormire. A un certo punto non ce l’ha più fatta.