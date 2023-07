Biotecnologie, gli allori per le prime magistrali

Con le proclamazioni di questa settimana si concludono i percorsi delle prime laureate e dei primi laureati in “Biotecnologie per la Medicina traslazionale” e in “Biotecnologie Agrarie per la filiera agro-alimentare”, le due lauree magistrali dell’Università di Ferrara introdotte come novità formative nel 2021, qualche mese dopo aver ottenuto il via libera dal MUR.

BIOTECNOLOGIE

MEDICINA TRASLAZIONALE

Hanno discusso la loro tesi il 19 luglio le neo-dottoresse e i neo-dottori in Biotecnologie per la Medicina Traslazionale del Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna. Il corso biennale magistrale è dedicato alle tecnologie della ricerca biomedica traslazionale e offre una proposta innovativa e peculiare nel panorama universitario regionale, capace di integrare aspetti metodologici di ricerca e applicazioni cliniche per favorire la preparazione di un esperto che possa affiancare l’équipe medica. "La proposta didattica – spiega Veronica Tisato, professoressa del Dipartimento di Medicina traslazionale e per la Romagna e coordinatrice del corso – è fortemente caratterizzata da un’impostazione di lavoro come sistema classe (100 il numero di posti messi a bando locale Unife), con 144 ore di laboratorio che caratterizzano la maggior parte degli insegnamenti obbligatori, sotto la guida di un corpo docente composto da ricercatori dell’Ateneo e clinici dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara. Il piano biennale si completa con la preparazione di una tesi sperimentale". BIOTECNOLOGIE AGRARIE

FILIERA AGRO-ALIMENTARE

Sono cinque laureande e un laureato, su un totale di 39 iscritti al primo anno, a tagliare il traguardo in questa prima sessione del corso biennale del Dipartimento di Scienze Chimiche, Farmaceutiche ed Agrarie di Unife. Il corso, dedicato al settore dell’agro-alimentare, offre una didattica di tipo misto, che prevede lezioni frontali e attività laboratoriali in presenza, consentendo una integrazione dei metodi classici con forme innovative di didattica ed un ampio coinvolgimento di esperti del settore. "L’agro-alimentare è un settore strategico per l’economia italiana ed europea ed è caratterizzato da un forte grado di innovatività, ricerca e sviluppo che richiede una decisa integrazione tra competenze provenienti da diversi ambiti disciplinari. Il taglio multidisciplinare e transdiscipliare del Corso di Studi consentirà ai neolaureati di poter operare in una pluralità di ambiti lavorativi privati e pubblici", ha spiegato Fabio Bartolini, professore del Dipartimento di Scienze Chimiche, Farmaceutiche ed Agrarie e coordinatore.