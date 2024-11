Birdwatching Days, ci siamo. L’iniziativa al parco del Delta

COMACCHIO

Nel prossimo fine settimana arrivano i "Birdwatching Days" nel Parco del Delta del Po: un’iniziativa dedicata agli uccelli migratori, i viaggiatori del cielo, con un ricco programma di attività, eventi, escursioni e visite guidate. Gli eventi saranno preceduti nella giornata dell’8 novembre dal Convegno "Birdwatching Europa: Progettualità e azioni per la conservazione, il rilancio e la promozione del birdwatching", che si terrà a palazzo Bellini a Comacchio promosso dal Gal Delta 2000 in collaborazione con Comune di Comacchio e Parco del Delta del Po Emilia-Romagna. L’evento, condotto dal biologo, ornitologo e conduttore televisivo Francesco Petretti, si aprirà alle 10 con i saluti e le introduzioni dell’assessore del Comune di Comacchio Antonio Cardi, del presidente del Gal (Gruppo azione locale Delta 2000) Davide Nardini e dalla presidente del Parco del Delta del Po E-R Aida Morelli. Seguiranno poi gli interventi sul tema "Progettualità e azioni in Italia e in Europa" con il direttore dell’Ente Parco Massimiliano Costa, il presidente di Federparchi Luca Santini, dell’amministratrice delegata e co-proprietaria di Finnature Kaisa Peltomaki, della direzione Agroambiente, Programmazione, Pianificazione e gestione ittica e faunistico venatoria della Regione Veneto con Emiliano Verza. Di "Sotto una buona al: da birdwatcher a birdwatcher" parleranno l’ornitologo e birdwatcher professionista Menotti Passarella e il divulgatore scientifico e alfiere della Repubblica Francesco Barberini. Riguardo le prospettive di rilancio del birdwatching interverranno il presidente di Lipu Italia Alessandro Polinori, il presidente di Asoer E-R Roberto Tinarelli e Andrea Agapito Lodovici, responsabile Acque Direzione Conservazione WWF Italia.

Ad affrontare l’argomento de "La promozione del birdwatching in Italia e in Europa" saranno Francesco Mezzatesta in rappresentanza della rivista Oasis, il country manager di Swarovsky Optik Franco Cernigliaro e il consigliere delegato Gal Delta 2000 Mauro Conficoni. Dopo le conclusioni nel pomeriggio alle 14.15 è in programma una visita alla Stazione Foce per avvistamenti dall’alto della torretta. Consigliata l’iscrizione sul link: https://forms.gle/iLE2F2Z2nq5LF31r8.