"Birra analcolica gratis a chi mette al volante". Così ‘Streat’ offre serate a lieto fine

"Chi viene a cenare da noi e guida avrà una birra analcolica in omaggio", annuncia Michele Todisco, 37 anni, pugliese, titolare di ‘Streat’ insieme ai soci Paolo Maia e Leonardo Schiavoni. Un piccolo grande contributo per una guida sicura, per evitare magari una multa salata e l’addio ai punti nella patente. E soprattutto per allontanare dalle nostre strade l’incubo degli incidenti, spesso causati certo dalla velocità ma anche da chi si mette al volante dopo aver alzato il gomito. "ll nostro slogan, lo slogan dell’iniziativa è drink smart, drive safe", aggiunge Todisco. Che assicura: "La birra analcolica è molto buona, non ha nulla da invidiare alla bevanda tradizionale". La domanda, in ogni caso, è chiara. Chi si sacrificherà e si metterà alla guida e soprattutto cenerà con una birra senza alcol? Lo decideranno, magari tirando a sorte, gli amici della compagnia quando si metteranno a tavola.

Non è la prima buona azione che mettono in pratica Todisco, Maia e Schiavoni. Sono stati loro, eravamo nel periodo delle feste di Natale, a regalare ai dipendenti per il loro impegno in sala e tra i tavoli una vacanza premio in Spagna. Tappa alla Sagrada Familia, Barcellona, cartoline di ringraziamento. Quei ragazzi, in tasca un biglietto d’aereo e la chiave dell’albergo, tutti sorridenti. "Abbiamo voluto premiarli per il loro lavoro". ‘Streat’ è un neologismo, nasce dalla fusione di ‘Street’ e ‘eat’, nei piatti cibo, vino, musica.