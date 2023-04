Birra artigianale a Renazzo. Fiori e bimbi in piazza

CENTO

Molti gli eventi di questo week-end. A Renazzo a Villa Chiarelli fino a domani c’è ‘Plato’, la festa della birra artigianale organizzata dalla Proloco renazzese. A Cento, invece, per il 6° anno torna Fiori e Bimbi, ideato dalla Proloco di Cento. Oggi e domani in piazza Guercino ci sarà dunque un’area gonfiabili messa a disposizione gratuitamente dalle 10 alle 19 con attorno fiori e componenti d’arredo giardino di varia natura per proporre idee. In via Provenzali saranno allestiti i banchi delle opere ingegno mentre il tratto di corso Guercino fino a via Campagnoli vedrà esposizioni campionarie e proposte commerciali. E domani, anche gnocchini fritti realizzati dai volontari dell’associazione. "L’arrivo domani anche del grande mercato della Versilia rappresenterà il momento clou dell’evento – dice il presidente Daniele Rubino - Per Pro Loco Cento Fiori & Bimbi ha sempre rappresentato l’inizio della stagione delle attività che, storicamente, l’associazione realizza in città ogni anno. Appuntamenti che fanno bene al centro storico con il numero di persone che lo raggiungono e lo vivono per qualche ora. E’ fondamentale che ogni associazione, gruppo o semplici cittadini, che vogliono organizzare qualche attività aperta a tutti lo possano fare nel nostro bel centro storico e che vengano calendarizzati gli eventi per evitare sovrapposizioni".