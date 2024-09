Birra, street food e solidarietà ricordando Veronica e Robert

CODIGORO

Fine settimana a Codigoro, con le migliori birre artigianali e dello street food regionale con tante specialità tipiche di alta qualità. L’evento artistico ’Un cuore per Veronica Rising Stars’, in memoria di Veronica Furegato la 54esima Festa del Donatore di sangue, a cura dell’Avis codigorese. La due giorni si aprirà dalle 17 di sabato, con i truck food provenienti da tutta Italia, per offrire un viaggio nel mondo del gusto e si potranno assaporare hot dog di qualità, tortellini, tanti primi piatti, carne alla griglia e cannoli siciliani. A seguire sul palco si alterneranno, sino a mezzanotte tanti giovani talenti, nella danza classica, canto, musiche, ballo e cori, presentati da Riccardo Sapori e Roberto Trasforini. Al termine della serata interverrà anche Lilica Pricopi, mamma di Robert Pricopi, il ventenne deceduto lo scorso anno che illustrerà l’evoluzione di un progetto musicale promosso in ricordo del figlio, prematuramente scomparso, come Veronica. "Io e la mamma di Robert ci incontriamo tutti i giorni - ha aggiunto Natascia Zanghirati, mamma di Veronica - troviamo la nostra forza nel promuovere progetti grazie ai quali i sogni dei nostri figli. Chi meglio potrebbe farlo se non i loro genitori?".

Il sindaco Alice Zanardi ha sottolineato la sinergia fra il comune e la associazioni per realizzare un appuntamento che coinvolge molti giovani e consente di parlare loro del talento e della solidarietà nel donare i propri organi e il sangue. Domenica dalle 18, si terrà la 54esima edizione della Festa del Donatore di sangue, a cura dell’Avis, in quella occasione saranno conferiti 50 distintivi ai donatori benemeriti. Tra i premiati Franco Barilani, giunto alla 120^ donazione di sangue. "Seguirà l’aperitivo offerto dall’ Avis servito dai ragazzi che hanno aderito al progetto Vivere coltivando autonomie del ristorante inclusivo Casa e Bottega di Caprile. La serata si chiuderà col concerto live dei Queen Vision Tribute Band, sempre offerto dall’Avis.

c.c.