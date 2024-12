Bisca clandestina, nessuna responsabilità

Nessuna bisca clandestina. Si è concluso con quattro assoluzioni il processo che vedeva imputate altrettante persone, finite sotto inchiesta (insieme ad altre poi stralciate) dopo un blitz della squadra mobile in una sala da gioco della città. Erano tutti accusati di avere giocato a poker facendo puntate in denaro volta per volta. Secondo la tesi difensiva, invece, i difensori avrebbero partecipato a una serata in cui era stata pagata una cifra complessiva (qualche centinaio di euro) che comprendeva anche le partite a carte. Non era dello stesso avviso la procura, che ipotizzava invece che in quel locale venisse praticato il gioco d’azzardo. L’attività della squadra mobile risale a giugno del 2021 quando, dopo un’irruzione all’interno del circolo, furono identificate otto persone, tra le quali il titolare del locale con la compagna. Furono sequestrate la cifra di mille euro e alcune delle fisches utilizzate per le partite al tavolo verde.