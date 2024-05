Bisca clandestina, un cliente in aula: "Pagavamo fino a 100 euro a sera"

FERRARA

"Frequentavo quel locale dove si giocava una volta al mese o poco più". Al banco dei testimoni ieri si è seduto uno dei giocatori che erano presenti al tavolo verde, la sera che fu fatta irruzione nel circolo di via Bela Bartok, a Ferrara. Un processo che vede quattro imputati con l’accusa di bisca clandestina. Accusati di avere giocato a poker facendo puntate di volta in volta. In realtà le tesi difensiva è quella di aver partecipato a una serata in cui era stata pagata una cifra complessiva, di qualche centinaio di euro, che comprendeva anche le partite a carte. Non è dello stesso avviso la procura di Ferrara che ipotizza invece che in quel locale venisse regolarmente praticato il gioco d’azzardo. L’attività della squadra mobile della polizia risale a giugno del 2021, quando dopo un’irruzione all’interno del circolo, furono identificate otto persone, tra le quali il titolare del locale con la compagna, entrambi a processo insieme a due dei clienti che erano al tavolo. Fu sequestrata la cifra di mille euro circa e alcune delle fisches utilizzate per le partite al tavolo verde.

Il testimone di ieri, uno degli otto giocatori individuati la sera del blitz della polizia, ha continuato raccontando che "la cifra per poter giocare a poker non era sempre la stessa. A volte pagavo 20 euro, altre trenta e alcune altre volte cento euro". Soldi che venivano versati alla fine della serata, calcolandoli con le eventuali vincite. Il testimone ha anche specificato che si trattava di un locale dove era possibile cenare, oppure prendersi un caffè o bere qualcosa per intermezzare le fasi del gioco. Qualche dubbio è rimasto nonostante le domande ripetute del giudice se i partecipanti fossero a conoscenza delle regole per partecipare.