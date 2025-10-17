Biscotti appena sfornati coi ragazzi di Anffas

C’è un profumo che attraversa le vie di Cento e che parla di biscotti appena sfornati ma anche di sorrisi e mani che imparano. E’ la Frolleria di Anffas, che venerdì 24 alle 15 aprirà le sue porte di via Donati 28, un laboratorio, uno spazio, un progetto di inclusione lavorativa e sociale per persone con disabilità, opportunità di crescita personale e professionale. Un luogo pensato per offrire opportunità concrete a giovani con disabilità cognitiva e non solo, che trovano nella pasticceria un modo per costruire competenze, relazioni e un futuro.

"Abbiamo preso il modello di Mirandola, che dopo 2 anni è diventato un’impresa sociale – spiega Giuseppe Fratullo, coordinatore Anffas –, i ragazzi qui possono imparare un mestiere con un’educatrice e una cuoca Anffas. Si lavorerà in gruppetti massimo di 5, preparando i biscotti che significa pesare gli ingredienti, preparare l’impasto, infornare, preparare i sacchetti, le etichette, e poi predisporre la distribuzione al pubblico mediante offerta libera e andare anche alle Fiere. Una persona con disabilità, giovane, che esce dalla scuola è difficile che trovi un lavoro subito, e questo è un ambiente protetto che, con i giusti tempi, le fa imparare un mestiere. Ora si parte con un laboratorio gratuito e l’obiettivo è arrivare ad assumere".

Frolleria e laboratorio dalla vetrina trasparente. "Vogliamo che la gente veda l’impegno che i ragazzi mettono – spiega –. Qui si lavora col sorriso. C’è musica, c’è gioia. E quando i ragazzi vedono qualcuno con il loro sacchetto in mano, sentono di aver fatto qualcosa di importante. Per sé stessi, e per gli altri. Ed è bellissimo. Durante la fiera di Cento, con un piccolo food truck, hanno venduto 400 sacchetti, oltre le aspettative. La loro gioia era immensa e per noi un segnale chiaro che la città crede nel progetto".

Tanto da contribuire alla realizzazione della Frolleria. "Il progetto nasce e parte con un bando comunale che si chiama ’Work is Progress’ e questa è la seconda edizione. Il laboratorio è stato possibile realizzarlo grazie all’importante contributo di 60.000 euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, mentre la parte dello spazio ‘vendita’ è grazie alla San Vincenzo femminile di Cento. A queste due donazioni, si aggiunge Anna Maria Lorenzini, proprietaria del vecchio negozio, che ci ha agevolato con l’affitto". L’invito a tutta la comunità è che li aiuti sostenendoli con l’acquisto di sacchetti di biscotti, sapendo che lì dentro c’è molto più: c’è un pezzo di comunità che ha scelto di non lasciare indietro nessuno.

Laura Guerra