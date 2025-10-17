L'altra guerra

Sergio Gioli
L'altra guerra
Ferrara
CronacaBiscotti appena sfornati coi ragazzi di Anffas
17 ott 2025
LAURA GUERRA
Cronaca
Biscotti appena sfornati coi ragazzi di Anffas

In via Donati venerdì prossimo apre la Frolleria: un luogo pensato per offrire opportunità a giovani con disabilità cognitiva e non solo

«Vogliamo che la gente veda l’impegno che i ragazzi mettono», dicono i responsabili

C’è un profumo che attraversa le vie di Cento e che parla di biscotti appena sfornati ma anche di sorrisi e mani che imparano. E’ la Frolleria di Anffas, che venerdì 24 alle 15 aprirà le sue porte di via Donati 28, un laboratorio, uno spazio, un progetto di inclusione lavorativa e sociale per persone con disabilità, opportunità di crescita personale e professionale. Un luogo pensato per offrire opportunità concrete a giovani con disabilità cognitiva e non solo, che trovano nella pasticceria un modo per costruire competenze, relazioni e un futuro.

"Abbiamo preso il modello di Mirandola, che dopo 2 anni è diventato un’impresa sociale – spiega Giuseppe Fratullo, coordinatore Anffas –, i ragazzi qui possono imparare un mestiere con un’educatrice e una cuoca Anffas. Si lavorerà in gruppetti massimo di 5, preparando i biscotti che significa pesare gli ingredienti, preparare l’impasto, infornare, preparare i sacchetti, le etichette, e poi predisporre la distribuzione al pubblico mediante offerta libera e andare anche alle Fiere. Una persona con disabilità, giovane, che esce dalla scuola è difficile che trovi un lavoro subito, e questo è un ambiente protetto che, con i giusti tempi, le fa imparare un mestiere. Ora si parte con un laboratorio gratuito e l’obiettivo è arrivare ad assumere".

Frolleria e laboratorio dalla vetrina trasparente. "Vogliamo che la gente veda l’impegno che i ragazzi mettono – spiega –. Qui si lavora col sorriso. C’è musica, c’è gioia. E quando i ragazzi vedono qualcuno con il loro sacchetto in mano, sentono di aver fatto qualcosa di importante. Per sé stessi, e per gli altri. Ed è bellissimo. Durante la fiera di Cento, con un piccolo food truck, hanno venduto 400 sacchetti, oltre le aspettative. La loro gioia era immensa e per noi un segnale chiaro che la città crede nel progetto".

Tanto da contribuire alla realizzazione della Frolleria. "Il progetto nasce e parte con un bando comunale che si chiama ’Work is Progress’ e questa è la seconda edizione. Il laboratorio è stato possibile realizzarlo grazie all’importante contributo di 60.000 euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, mentre la parte dello spazio ‘vendita’ è grazie alla San Vincenzo femminile di Cento. A queste due donazioni, si aggiunge Anna Maria Lorenzini, proprietaria del vecchio negozio, che ci ha agevolato con l’affitto". L’invito a tutta la comunità è che li aiuti sostenendoli con l’acquisto di sacchetti di biscotti, sapendo che lì dentro c’è molto più: c’è un pezzo di comunità che ha scelto di non lasciare indietro nessuno.

Laura Guerra

© Riproduzione riservata