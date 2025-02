"Bisogna fermare chi va a tutto gas"

Simona Bobocel serve sorrisi e caffè dal bancone del bar che si trova nell’area di servizio del distributore lungo via Canapa. Fuori un freddo gelido spazza

il piazzale, oltre la vetrina il tepore di un locale accogliente, dove i clienti si fermano per fare quattro chiacchiere. ’Bar dal lavag’, si chiama (bar del lavaggio, per chi non conosce il dialetto). "Ma presto cambierà nome – spiega e mostra la nuova insegna –. Si chiamerà Caffè Symo, il posto perfetto per una pausa. Sì, metteranno l’autovelox poco più avanti. E sono convinta sia una cosa buona e giusta, le auto quando passano sfrecciano, sembrano missili. Giuste le multe, io sono sempre dalla parte della legge".