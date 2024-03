Bivacchi e abusivi al grattacielo

Bivacchi, giacigli e un occupante irregolare. È quanto hanno scoperto carabinieri e polizia locale durante un intervento in un edificio a due passi dal centro storico. Tutto è partito da una segnalazione dei condomini del grattacielo di via Giovannina che, da diverso tempo, si trovavano a fare i conti con alcune presenze ‘indesiderate’. Una volta arrivata la segnalazione alle orecchie di Arma e amministrazione, è stata organizzata l’azione che ha poi portato anche alla denuncia di una persona senza fissa dimora, trovata nei sotterranei del palazzone. Dagli accertamenti è emersa una situazione di degrado nelle cantine sottostanti il grattacielo, occupate da parte di alcuni soggetti probabilmente privi di una stabile dimora e che vi trascorrerebbero le ore notturne.

Il timore dei condomini di recarsi in cantina era divenuto tale da indurli a non scendere più nei seminterrati. E, di conseguenza, l’assenza dei residenti lasciava campo ancor più libero a questi soggetti, che quindi potevano vivere indisturbati nelle aree dei garage. È stato così organizzato un servizio coordinato dai carabinieri al quale ha partecipato anche la polizia locale di Cento. Nel corso del servizio sono stati ispezionati tutti i locali interessati dalla lamentela dei condomini e tutti i garage ritrovati aperti.

Sono dunque stati trovati alcuni giacigli di fortuna e tracce di bivacco come cuscini, felpe, resti di cibo. Tutti elementi che lasciano pensare alla presenza di più persone che abitano o trascorrono del tempo tra quelle mura. Ma non è tutto. Durante l’operazione, agenti e militari hanno trovato un 24enne extracomunitario per il quale è stato solo possibile procedere con la denuncia per il reato di invasione di terreni o edifici, dopo ovviamente l’identificazione e tutti gli accertamenti del caso.

Al termine dell’intervento l’intera area è stata messa in sicurezza dall’amministrazione condominiale, procedendo con quanto necessario affinché non sia più possibile per queste persone entrare e bivaccare nell’area dei garage.

Laura Guerra