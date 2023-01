Bivacchi, spaccio e degrado: blitz ai palazzoni Gli agenti sequestrano droga agli occupanti

di Federico Di Bisceglie Nuovo blitz della polizia locale in via Scalambra. Non cala l’attenzione degli uomini del nucleo anti-degrado su una delle zone che, ancora, resta un buco nero sul versante della sicurezza. Tant’è che, durante le operazioni delle scorse ore, gli agenti hanno trovato nuovi bivacchi, il degrado tra gli edifici abbandonati non stenta a regredire e lo spaccio è pervasivo. A un giovane italiano, residente in provincia di Ferrara, sono stati sequestrati diversi grammi di hashish. Peraltro, nel corso del blitz, è stato sorpreso a fumare cocaina con la compagna proprio all’interno dei palazzi abbandonati. Una vera e propria ferita alle porta del centro cittadino. A proposito di bivacchi, gli agenti hanno controllato anche due nigeriani – un uomo e una donna – che avevano trovato riparo dentro gli edifici in costruzione. Insomma, per la riqualificazione del quartiere tanti sono gli sforzi da compiere. Tra i quali quello di carattere urbanistico di cui si è parlato non molto tempo fa. Ne è consapevole il vicesindaco e assessore alla sicurezza, Nicola Lodi: "Via Scalambra resta uno dei punti più critici della città in termini di sicurezza – spiega Lodi – ma grazie all’azione della Polizia Locale e, in particolare,...