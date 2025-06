Blitz a Pontelagoscuro. Controlli dopo la rissa, sotto la lente 40 persone

Dopo la rissa di qualche sera fa in piazza a Pontelagoscuro, i carabinieri della stazione del paese, con l’ausilio dei colleghi di Ferrara e di San Bartolomeo in Bosco, hanno potenziato i controlli. Dalle prime ore del pomeriggio fino alle 21 di mercoledì, i militari hanno sottoposto a un’attenta azione di perlustrazione piazza Bruno Buozzi e le principali vie del circondario. Nel corso del servizio sono stati svolti sei posti di controllo nel corso dei quali sono state identificate quaranta persone. Sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri di Pontelagoscuro è finito anche un bar situato nel centro della frazione.

All’interno del locale, tra i vari avventori sono state identificate anche nove persone ritenute sospette. I controlli da parte dei militari, che continueranno anche nei prossimi giorni, si sommano all’attività investigativa in corso da lunedì sera che sta stringendo le maglie intorno ai responsabili dell’azione violenta avvenuta nel centro della frazione. Tutto si è consumato intorno alle 19. Ad affrontarsi, in due momenti successivi, sono stati un gruppetto di giovani albanesi e uno di tunisini. Le due ‘fazioni’ sono venute a contatto una prima volta, ma senza pesanti conseguenze. Quando tutto sembrava ormai finito, la violenza è scoppiata di nuovo e a un livello più intenso. Sono volati urla, insulti e botte. Il bilancio è stato di due feriti, uno con una contusione alla testa e l’altro con una ferita da taglio a una mano (forse provocata da una bottiglia). In piazza Buozzi sono intervenuti i sanitari del 118 con più mezzi e quattro pattuglie dei carabinieri. Riportata la calma, i militari sono rimasti fino a sera a Pontelagoscuro per sentire tutti i presenti e cercare di ricostruire contorni e ragioni della rissa.

re. fe.