Distrutte le gabbie anti nutrie: blitz degli animalisti tra Copparo e Codigoro

Ferrara, 2 luglio 2025 – Blitz degli animalisti la scorsa notte in una risaia nella zona tra Copparo e Codigoro. Sono state distrutte una ventina di gabbie che il proprietario dell’azienda agricola aveva disposto lungo gli appezzamenti per cercare di frenare i danni che il roditore causa a questa coltura. Gli animalisti, dopo aver aperto una sbarra che delimita l’azienda sono entrati probabilmente in sella alle biciclette per non fare rumore.

Le gabbie sono state distrutte in parte, in parte buttate nei fossi. Si tratta di strutture di ferro studiate ad hoc per la cattura delle nutrie. "Lo scorso anno - racconta il proprietario del terreno, che chiede l’anonimato per evitare nuove e più pesanti ritorsioni - hanno distrutto una trentina di gabbie. Si muovono dall’alto, probabilmente con ultraleggeri, durante il giorno per individuare dove si trovano le gabbie”.

Poi la notte entrano in azione, “è un fenomeno molto esteso, preoccupante”. “Siamo invasi dalle nutrie, roditore che si nutre di riso, siamo quindi costretti a difenderci mettendo le gabbie. E proprio per questo finiamo nel mirino di gruppi che sono molto organizzati, agiscono a colpo sicuro in tutta la provincia. Tra l’altro l’esasperazione tra i produttori di riso è molto forte per questi episodi. Il clima non è certo sereno”.