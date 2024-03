Blitz antidroga in sei classi. Tre studenti segnalati dai militari

Nell’ambito della campagna di prevenzione ‘Scuole sicure’, nella mattinata di ieri i carabinieri della Compagnia di Comacchio e della stazione di Codigoro, con il supporto del personale dell’Unità cinofila del Comando di Polizia locale ‘Terre Estensi’, ha effettuato controlli antidroga presso un Istituto scolastico del comprensorio. L’attività svolta dalle forze dell’ordine ha l’importante scopo di prevenire e contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi. Nella giornata di ieri, sono state complessivamente ispezionate sei classi dell’istituto per un totale di circa sessanta studenti. E, a seguito del controllo, sono stati segnalati al Prefetto di Ferrara tre studenti minorenni, in quanto sono stati trovati in possesso di alcune dosi di hashish per uso personale. Questa attività è legata a doppio filo con le altre iniziative promosse dall’Arma presso gli istituti scolastici, dove vengono svolti incontri per diffondere la cultura della legalità.