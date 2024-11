Blitz nel canile abusivo, salvati sette cuccioli: “Obiettivo dare loro una casa”

Ferrara, 23 novembre 2024 – “Hanno appena tre mesi, sono piuttosto magri. In questo momento sono nella nostra nursery, stiamo verificando le loro condizioni di salute”, Francesca Guglielmini, avvocato, presidente della Lega del Cane di Ferrara, ha aperto le porte ai sette cuccioli in arrivo da Bondeno. Ora sono circondati d’affetto, mentre procedono cure e controlli.

I sette cuccioli sono ospitati nella struttura di Ferrara, in via Conchetta, dopo che Simone Saletti, sindaco di Bondeno, ha firmato due ordinanze che hanno disposto il loro trasferimento. “Erano in cattive condizioni igienico-sanitarie”, precisa il Comune di Bondeno. E l’obbligo di spostarli in un luogo idoneo riguarda anche altri dodici cani. La decisione di Saletti dopo i sopralluoghi nei giorni scorsi nei canili di Santa Bianca e Cantalupo. Gli animali erano ’custoditi’ da una donna che si è definita una “volontaria”.

Una fase del blitz nel canile nel territorio di Bondeno

Il caso è esploso dopo la morte della cagnolina Lea, morte che è rimbalzata sui social, tra commenti che univano dolore, rabbia, sconcerto. Al blitz hanno preso parte i veterinari dell’Ausl, il Corpo Forestale Nucleo di Bondeno, la Polizia Locale dell’Alto Ferrarese e le Guardie Oipa. “Stiamo facendo una serie di esami – riprende Francesca Guglielmini – per verificare in particolare lo stato di salute della loro epidermide. Sono già stati fatti dei vetrini, una serie di esami alle crosticine che hanno sul corpo i cuccioli per verificare se hanno la rogna. Stiamo aspettando i risultati”. Nella struttura di Ferrara, gestita dalla Lega del Cane, sono ospitati in tutto 107 esemplari. “I cagnolini sono in isolamento nella nostra infermeria, luogo caldo ed accogliente – precisa – proprio per verificare le loro condizioni. Finché non avremo un quadro chiaro non possono entrare in contatto con altri cani, proprio per evitare l’eventualità di un contagio”.

Una missione la sua. Francesca Guglielmini ama da sempre gli animali e, con la sua associazione punta a sensibilizzare la popolazione. “L’affetto verso di loro è fondamentale”, ribadisce. I veterinari dell’Ausl, in una relazione, hanno sottolineato che i cuccioli erano privi di microchip e si trovavano in una stanza in cattive condizioni igienico-sanitarie, presentavano lesioni cutanee. Il sindaco ha ordinato il trasferimento immediato, a spese della titolare. “Gli animali – precisa Saletti – verranno inseriti nel programma di adozione se entro 60 giorni dal trasferimento non possono essere restituiti. I dodici cani, in via Suore, alla luce delle fatiscenti condizioni dei ricoveri e della incuria, verranno trasferiti nel più breve tempo possibile. E comunque non oltre il 31 dicembre”. Il sopralluogo, il 20 novembre, è stato condotto in contemporanea nelle due strutture di Santa Bianca e Cantalupo e nell’abitazione a Terre del Reno.