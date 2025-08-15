Blitz contro il contrabbando di alcol. Maxi sequestro di liquori irregolari. Sigilli a oltre ventimila bottiglie

Un fiume di alcol di contrabbando pronto a riempire gli scaffali di negozi e minimarkert etnici della città. A scoprirlo sono stati i militari della guardia di finanza durante un normale controllo stradale. L’attività ha portato a scoprire oltre 1.200 litri di liquori che stavano per essere messi in commercio senza il pagamento dell’accisa. Abbastanza per far finire nei guai la titolare dell’azienda di Padova che aveva messo in vendita i prodotti in questione. L’indagine che ha portato al sequestro dell’ingente quantitativo di alcolici, come accennato, inizia sul ciglio di una strada della città. Una pattuglia delle fiamme gialle, impegnata in un servizio di controllo di veicoli commerciali, ferma un furgone guidato da un nigeriano. All’interno del mezzo, ci sono 677 bottiglie e confezioni contenenti liquori e superalcolici (per un totale di 73 litri).

Sin da una prima verifica, emerge che per quelle bevande non era stata pagata l’accisa. I militari del comando di via Palestro pensano quindi di approfondire il controllo, allargandolo al deposito dell’azienda per la quale l’autista stava effettuando il trasporto e la consegna. Nel corso della perquisizione nella ditta in questione, con sede nel capoluogo patavino, i militari trovano il resto. Tra quelle mura erano infatti conservate altre 20.700 bottiglie di prodotti della stessa tipologia, per un totale di 1.200 litri. L’intervento si conclude con il sequestro delle bevande alcoliche (oltre 1.270 litri nel complesso, se si contano anche quelle trovate sul furgone) e la segnalazione della titolare dell’azienda (una cittadina nigeriana) per la violazione delle norme previste dal Testo unico delle accise.

Ma l’indagine non finisce qui. Il successivo sviluppo della vicenda vedrà finire sotto la lente gli aspetti fiscali e sarà finalizzato a definire in maniera più dettagliata e completa il giro di affari che ruotava intorno a quella ditta, con particolare attenzione alla provenienza e alla destinazione delle bottiglie. Come anticipato, si tratta di liquori di provenienza straniera, con una forte gradazione alcolica. I controlli della guardia di finanza su tale fronte continueranno, così come proseguiranno le verifiche sul territorio in questo lungo weekend di Ferragosto, che vedrà molti turisti e ferraresi spostarsi verso le località balneari e della movida.

Federico Malavasi