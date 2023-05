Blitz dei ladri, spaccata nel negozio di scarpe

CENTO

Una spaccata e un tentativo di effrazione è quanto accaduto a due attività del centro commerciale Bennet nella tarda serata di domenica. Episodi su cui stanno indagando i carabinieri di Cento. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, si potrebbe presumere che l’azione dei malviventi sia iniziata cercando di entrare al negozio di abbigliamento Ovs per poi desistere e spostarsi da Scarpe e Scarpe spaccando il vetro della porta antipanico. Azioni che si presume siano state opera di più persone: su questo potranno essere le telecamere poste sotto i portici e nell’area circostante a dare indicazioni ai militari dell’Arma. Tutto sarebbe dunque iniziato attorno alle 23 di domenica sera quando è stato preso inizialmente di mira l’Ovs. I ladri hanno forzato la porta riuscendo ad aprirla, ma l’ipotesi che si fa largo, è che avendo visto che il bancone con le casse era posizionato lontano e che da aprire c’era un’altra porta, visto che il negozio presenta una sorta di doppia entrata, hanno desistito e si sono concentrati sull’attività commerciale a fianco. Arrivati davanti a Scarpe e Scarpe, dunque, hanno probabilmente guardato la situazione interna e poi, aiutandosi con un copritombino hanno sfondato la vetrata della porta antipanico. Strumento improprio che parrebbe lo avessero già portato con sé visto che nelle immediate vicinanze non ne mancano. L’allarme è suonato 23.38 Un’azione a quanto pare velocissima che avrebbe visto i ladri, o aspiranti tali, entrare, dirigersi subito verso la cassa più esterna al bancone e più vicina alla porta dalla quale erano entrati. Hanno dunque cercato di strappare il cassetto per poi aprirlo, accorgersi che era vuoto e gettarlo sul pavimento, ribaltando anche i pc e la strumentazione. L’allarme ha fatto precipitare sul posto gli uomini della vigilanza Coopservice. Probabilmente, vedendoli arrivare, i malintenzionati sono fuggiti senza avere il tempo di portare con sé della refurtiva, anche se i responsabili del negozio stanno ancora accertando vi sono mancanze. Sul posto, anche la responsabile del punto vendita e i carabinieri di Cento ai quali ora è affidata l’indagine. Una spaccata avvenuta sì, in una domenica sera di maltempo, ma in un’area che è frequentata vista la presenza del cinema e del McDonalds.

Laura Guerra