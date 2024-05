Blitz dei militari in scuderia. Scoperti passaporti falsi. Un cavallo senza idoneità

I carabinieri hanno sequestrato il passaporto di due cavalli destinati a gareggiare al palio. È accaduto nei giorni scorsi: i militari Forestali di Siena e del Nucleo di Rapolano Terme, hanno eseguito due controlli uno all’ippodromo di Ferrara, e contestualmente uno in una scuderia della periferia di Siena da dove provenivano due cavalli destinati a gareggiare nel palio della città estense. Le operazioni sono state effettuate con il servizio veterinario di Siena e di Ferrara. Nel sito di Ferrara sono stati sequestrati dai carabinieri due passaporti appartenenti ai due cavalli, presumibilmente recanti timbrature contraffatte ed indicazioni false riguardanti l’anemia infettiva equina, oltre a due campioni di sangue equino posti in provette, per le ulteriori analisi del Dna; infine uno dei cavalli è stato sottoposto in blocco sanitario dall’Ausl in attesa della verifica dell’idoneità sanitaria. Nella scuderia di Siena si è proceduto alla perquisizione e sono stati sequestrati un passaporto equino, anch’esso recante attestazioni e timbrature verosimilmente false, oltre ad una serie di strumenti apparentemente atti alla contraffazione dei timbri. Sono stati rinvenuti altresì un fucile tipo doppietta calibro 12 funzionante e 12 cartucce caricate a palla e pallettoni, non denunciati. I medici Veterinari dell’Asl hanno disposto il divieto di movimentazione dei cavalli dell’intera scuderia, fino a cessate criticità. Per i fatti sopra indicati è stato denunciato dai Carabinieri Forestali il titolare della scuderia. I sequestri sono stati prontamente convalidati dalle rispettive Procure della Repubblica di Ferrara e di Siena competenti per territorio. Nel contesto delle indagini preliminari, proseguono le verifiche destinate a risalire all’esatta provenienza e storia sanitaria dei cavalli.