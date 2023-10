Blitz della polizia locale . Sgomberata l’ex distilleria . Era usata come dormitorio

FERRARA

Stanze invase da ogni tipo di sporcizia, adibite ad alloggi improvvisati per chi non ha un rifugio. E per chi non ha la possibilità di trovarselo, perché magari irregolare sul territorio. L’ex distilleria di via Turchi trasformata in un hotel a zero stelle per extracomunitari. Quattro ne sono stati scoperti nel corso del blitz della polizia locale. Gli agenti in servizio di perlustrazione nella zona, hanno notato che il cancello dell’ex impianto era aperto. A quel punto hanno deciso di entrare e hanno trovato quattro cittadini extracomunitari, sulla cui regolarità del soggiorno ci sono accertamenti in corso. A quel punto è scattato il sopralluogo nel corso del quale, gli agenti hanno scoperto quindici stanze attrezzate con giacigli di fortuna – alcune con enormi scritte in arabo – realizzati in mezzo a rifiuti di ogni genere tra cui escrementi, carcasse di animali in decomposizione, cibo avariato, rottami di biciclette e sanitari rotti. Una condizione igienico-sanitaria devastante. Non solo. I poliziotti si sono accorti che gli occupanti rubavano corrente elettrica grazie a tre allacci abusivi ai contatori che si trovano nell’ex distilleria ma che risultavano cessati dal 2005. Nei loro confronti è scattata la denuncia per furto aggravato. Necessario anche l’intervento del personale del 118 e dei vigili del fuoco per prestare assistenza a uno degli occupanti che si diceva impossibilitato a camminare da tre giorni. Tutti e quattro hanno precedenti.

Lotta allo spaccio. Settanta gli involucri di droga, scoperti e sequestrati dalla polizia locale di Ferrara nei giorni scorsi. In particolare lungo il canale Boicelli. Involucri con dentro cocaina e speedball, una sostanza stupefacente molto pericolosa che mischia eroina e cocaina. Mentre sempre nei giorni scorsi, gli agenti sulle mura in via IV novembre hanno recuperato tre pezzi di hashish abbandonati durante la fuga seguita alla vista di una volante della Polizia di Stato. Un nigeriano di 35 anni è stato sorpreso in Porta Catena dagli agenti in borghese proprio mentre stava decedendo una dosa di cocaina. Per il lui sono scattate le manette, con arresto convalidato e processo fissato al 15 dicembre, ma nel frattempo sottoposto all’obbligo di firma. Mentre in via Baluardi un giovane egiziano è stato pizzicato a vendere hashish. Per lui è scattata la denuncia. "Continuiamo ad applicare azioni repressive durissime - commenta il vicesindaco delegato alla Sicurezza Nicola Lodi - verso chi importa criminalità, tentando di sradicare alla fonte la compravendita di droga tramite il controllo delle zone dedite all’occultamento e sgomberando le occupazioni abusive. Il territorio è vasto ma con la polizia locale, e con la collaborazione dei cittadini che segnalano, manteniamo la guardia alta ovunque. Mentre qualcuno ne propone l’eliminazione, nelle ultime due settimane il Nucleo Cinofilo ha ritrovato 220 ovuli di droga. La polizia locale è oramai punto fondamentale per la sicurezza dei cittadini. Oggi possiamo dire di avere un vero corpo di polizia. Il grazie al comandante e agli uomini e donne del corpo".

Cristina Rufini