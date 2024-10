Blitz dell’Arma in bar e negozi, arresti e denunce

I carabinieri della Compagnia di Cento, insieme all’Ispettorato del lavoro e del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Bologna, giovedì hanno svolto un servizio straordinario di controllo di vie ed esercizi commerciali del centro per la prevenzione e repressione dei reati. Il bilancio parla di un arresto per false generalità, una denuncia e sanzioni amministrative per un panificio. Nel corso dell’identificazione degli avventori di un bar, è stato individuato un 32enne straniero che, alla richiesta del documento di identità ha detto di non esserne in possesso e poi fornito generalità che non hanno convinto i militari. Portato in caserma, i carabinieri hanno accertato la falsità dei dati anagrafici forniti ma anche che non aveva titolo per soggiornare sul territorio nazionale. Tratto in arresto, ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza della Stazione di Terre del Reno e, dopo la convalida, rimesso in libertà avviando le procedure per la valutarne la posizione sul territorio nazionale. L’Ispettorato del lavoro e quello Antisofisticazioni e sanità hanno inoltre controllato un negozio alimentare, riscontrando alcune violazioni penali della normativa giuslavoristica e irregolarità igienico-sanitarie: il titolare è stato deferito in stato di libertà alla Procura, multato per 1.400 euro e la richiesta ad Ausl Ferrara della sospensione parziale dell’attività.