Blitz dell’Arma, nei guai un giovane con sostanza proibita

In Polesine è stato denunciato un codigorese per possesso

di sostanza stupefacente. Questo uno dei risultati ottenuti dall’Arma in occasione di un servizio straordinario di controllo avvenuto nel weekend appena trascorso

in gran parte nella provincia di Rovigo. Gli uomini del comando provinciale di Rovigo, oltre alle normali pattuglie, hanno impiegato ulteriori nove veicoli militari e diciannove carabinieri dei nuclei radiomobili e delle stazioni delle tre compagnie di Rovigo, Adria e Castelmassa.

A conclusione delle attività, sette persone sono state denunciate in stato di libertà,

in particolare i carabinieri delle compagnie di Rovigo e Adria hanno denunciato sei persone per reati vari e sono stati segnalati alla Prefettura di Rovigo, quali assuntori di sostanze stupefacenti; mentre altri due, tra cui un 35enne di Codigoro e un ragazzo di 23 anni di Adria, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish, con il conseguente sequestro amministrativo delle sostanze. Nel complessivo poi, sono stati controllati nove esercizi pubblici, verificate le posizioni di 17 persone sottoposte ad obblighi, restrizioni alla libertà personale e sono stati eseguiti numerosi posti di controllo, che hanno complessivamente portato al controllo di 32 veicoli, all’identificazione di 59 persone con conseguente contestazione di 4 contravvenzioni e 2 sanzioni amministrative.

Mario Tosatti