Blitz in bar e ristoranti. Nove dipendenti in nero

In cinque locali erano al lavoro ben nove dipendenti in nero. Facendo una medio ‘spannometrica’, parliamo di quasi due per ogni attività. Non sono numeri da poco quelli scoperti dalla guardia di finanza nell’ambito dei controlli in bar e ristoranti durante il periodo di ponte tra il 25 aprile e il Primo maggio. All’attività finalizzata al contrasto del lavoro sommerso hanno preso parte tutti i reparti della provincia e i controlli hanno riguardato molte zone del territorio, dal capoluogo a Comacchio passando per Bondeno, Riva del Po, Copparo e Codigoro.

Sotto la lente delle fiamme gialle sono finiti nel complesso venti esercizi pubblici. Durante le ispezioni, all’interno di cinque di questi sono state evidenziate delle irregolarità. Come anticipato, in quei locali erano al lavoro ben nove lavoratori senza contratto, per i quali dunque non era stata avanzata all’Inps la comunicazione di instaurazione del rapporto lavorativo. La situazione più rilevante è stata riscontrata dai militari del comando di via Palestro in un esercizio del capoluogo dove c’erano quattro lavoratori, tre dei quali risultati in nero e solo uno assunto regolarmente. Un’attività che, in sostanza, si basava sul lavoro sommerso.

Per tutti i soggetti colti ‘in castagna’, la guardia di finanza ha proposto la sospensione dell’attività, atto previsto nel caso di impiego di addetti irregolari in numero pari o superiore al 10% della forza lavoro presente in azienda al momento del controllo. Sono inoltre scattate sanzioni tra i 1.950 e gli 11.700 euro per ciascun lavoratore risultato non in regola. Da ultimo, per i datori di lavoro (tutti italiani e attivi nel settore della ristorazione) è scattata la diffida che gli impone di regolarizzare i dipendenti non in regola al momento dell’ispezione.

"L’intervento delle fiamme gialle – fanno sapere dal comando provinciale di via Palestro – conferma l’impegno profuso quotidianamente nel contrasto del grave fenomeno dell’impiego di manodopera in nero, sia al fine di tutelare i diritti dei lavoratori che per eliminare quelle forme di illecita concorrenza che riverberano gli effetti distorsivi in danno degli imprenditori che operano nella legalità". I controlli della guardia di finanza continueranno anche nelle prossime settimane e in vista del periodo estivo, quando i locali pubblici del territorio affronteranno un ‘superlavoro’ per accogliere ferraresi e turisti.

f. m.