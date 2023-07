Blitz in zona Gad Parchi al setaccio

Nella giornata di giovedì, gli agenti delle volanti, insieme alle pattuglie del Reparto prevenzione crimine di Bologna, hanno svolto un servizio di controllo in zona Gad. Nello specifico sono stati controllati i parchi di via Giordano Bruno e il parco Coletta, l’area della stazione, la zona di Porta CatenaMura di Porta Po, via Ortigara e via Oroboni. Durante il servizio sono state identificate complessivamente 39 persone di cui dieci con precedenti di polizia, nonché controllati ventidue veicoli.