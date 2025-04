Blitz nei casolari abbandonati. Clandestino finisce nei guai

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Cento, di Terre del Reno e gli agenti della polizia locale hanno passato al setaccio alcuni immobili abbandonati situati nel territorio centese. L’attività aveva lo scopo di evitare che gli stessi edifici diventino rifugio per senzatetto o soggetti che conducono vite ai margini della legalità. L’attività svolta non è stata infruttuosa. Nel corso delle verifiche, infatti, agenti e militari hanno rintracciato un soggetto straniero che bivaccava in uno di questi casolari. L’uomo è risultato destinatario del provvedimento di espulsione perché irregolare sul territorio nazionale.

I carabinieri, al termine degli accertamenti, lo hanno quindi denunciato per invasione di terreni ed edifici, mentre per il mancato abbandono del suolo nazionale gli è stato notificato un nuovo provvedimento di espulsione con il quale la prefettura gli ha intimato di provvedere entro sette giorni. I controlli di carabinieri e polizia locale negli edifici abbandonati continueranno anche nei prossimi giorni, allo scopo di evitare che vengano occupati in maniera indebita.