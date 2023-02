Blitz nei centri massaggi "Facevano prostituire le proprie dipendenti" In tre davanti al giudice

Avrebbero sfruttato la prostituzione delle ragazze che lavoravano alle loro dipendenze in alcuni centri massaggi della città. Secondo l’ipotesi accusatoria, i tre imputati comparsi davanti al giudice dell’udienza preliminare (per una quarta posizione è stata emessa sentenza di non luogo a procedere perché irreperibile) avrebbero intascato il prezzo del massaggio con la maggiorazione per la prestazione sessuale extra, in alcuni casi passandone una quota alla ragazza che si prostituiva. I fatti al centro del processo risalgono al periodo che va dal gennaio del 2021 al marzo del 2022 e si sarebbero consumati in alcuni locali della città. Nel corso dell’udienza preliminare di ieri, la posizione degli imputati (due uomini e una donna, tutti di nazionalità cinese e difesi dagli avvocati Gianni Ricciuti, Pierpaola Cavallari e Giovanni Montalto) si è fatta più pesante. Il pubblico ministero Stefano Longhi ha infatti contestato a tutti un’aggravante legata al fatto di aver sfruttato più ragazze.

La nuova contestazione ha reso necessario un rinvio tecnico per notificare ai difensori la modifica al capo di imputazione. L’atto sarà quindi completato con la nuova aggravante, che prevede ovviamente pene più severe in caso di condanna. L’udienza è stata aggiornata al 20 di giugno. I fatti al centro del processo vedono protagonisti i titolari e gestori di alcuni centri massaggi della città, tutti finiti sotto la lente della polizia di Stato tra il 2021 e il 2022, fino alla data del sequestro preventivo che ha colpito i locali in questione. Secondo le accuse, tra quelle mura veniva sfruttata la prostituzione delle dipendenti. In particolare, le ragazze offrivano ai clienti prestazioni sessuali oltre al normale massaggio. Il servizio extra prevedeva una maggiorazione del prezzo. Una condotta che, al termine delle indagini della questura, è sfociata in una imputazione di sfruttamento della prostituzione.

f. m.