Blocca l’autobus in Porta Reno Attimi di paura, scatta l’arresto

Attimi di tensione ieri pomeriggio in corso Porta Reno, dove un ragazzo ha dato in escandescenza paralizzando il traffico e impegnando per circa un’ora una decina di poliziotti. Il tutto è cominciato intorno alle 18 a bordo di un autobus di linea. Secondo le prime ricostruzioni, l’autista avrebbe chiamato la polizia perché il giovane in questione stava creando problemi all’interno del mezzo. Una volta fatto scendere, alla vista delle volanti arrivate sul posto per aiutare il personale di Tper, il ragazzo ha perso completamente la calma. Per prima cosa si è piazzato davanti al mezzo bloccandolo e paralizzando il traffico. Poi ha iniziato a inveire contro l’autista, contro i poliziotti che cercavano di contenerlo e contro alcuni passanti. Il tutto è accaduto sotto gli occhi attoniti di decine di persone che si trovavano a passare a quell’ora da quell’angolo di centro.

In più di un’occasione, il giovane si è divincolato per scagliarsi contro il bus, riuscendo anche a prenderne a calci la carrozzeria. Alla fine, non senza fatica, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e ammanettarlo. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza per sincerarsi delle sue condizioni. Una volta riportata la situazione alla tranquillità, il ragazzo è stato portato in questura e arrestato. Dagli accertamenti è emerso che a suo carico era stato emesso un avviso orale dal parte del questore.