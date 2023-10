Bloccano e rapinano un coetaneo: condannati

Stangati in tribunale per aver aggredito e rapinato un coetaneo durante una serata al mare. Il processo che si è concluso nei giorni scorsi davanti al collegio presieduto dal giudice Piera Tassoni aveva come protagonisti due giovani di 21 e 22 anni. La coppia doveva rispondere dell’accusa di rapina. Al termine della discussione, il tribunale li ha condannati entrambi: il più giovane ha rimediato due anni e tre mesi di reclusione, il più anziano due anni e cinque mesi.

I fatti al centro del processo si sono verificati il 6 giugno del 2020 al Lido di Spina. I due ragazzi (difesi dagli avvocati Giovanni Sorgato e Francesco Cavazzuti) erano al mare a trascorrere la serata. Ad un certo punto, probabilmente in cerca di denaro per proseguire la nottata di divertimento, hanno avvicinato un coetaneo in viale Raffaello, la principale strada della movida estiva. Con una mossa repentina lo hanno bloccato impedendogli di allontanarsi e gli hanno sfilato trenta euro dal portafoglio. La giovane vittima della rapina ha subito sporto denuncia e le indagini dei carabinieri hanno portato a individuare i responsabili dell’aggressione, poi finiti a giudizio. "Attendiamo le motivazioni e poi valuteremo il ricorso in appello" si è limitato a commentare l’avvocato Sorgato al termine del processo.

f. m.