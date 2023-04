Bloccata la strada per i soccorsi "Con una delibera la sistemeremo"

Una strada sterrata, uno slalom di ghiaia e terra tra le pozzanghere quando piove e tra i dislivelli quando è asciutto. Pochi lo sanno. Ma i mezzi dei vigili del fuoco volontari di Bondeno, le jeep della Protezione civile e le ambulanze del 118, che hanno in via Guidorzi nel centro Sovra comunale la loro sede, devono affrontare questo pezzo di strada ogni giorno. Serve asfalto, illuminazione, occorre un percorso agile che invece continua ad incontrare e ad affrontare difficoltà burocratiche impensabili. E a questo punto solo la legge può risolvere l’ingarbugliarsi di una situazione avvolta dalla burocrazia. La vicenda è complessa. La riporta alla luce un passaggio burocratico che sarà questa sera, alle 21, sui banchi del consiglio comunale.

Il punto all’ordine del giorno indica "incarico legale per l’assistenza fornita al comune di Bondeno, avanti al tribunale di Bologna e successivamente alla Corte d’Appello, per ottenere il dissequestro di aree adibite a strade". Il riferimento poi è chiaro. L’intervento è quello denominato ‘ex Fornace Borzoini’ realizzato in parte dalla ditta Pica costruzioni e successivamente dalla Società House Building, dichiarata fallita l’1 agosto del 2013. Il Centro Sovra comunale di Protezione civile si trova all’interno di questa area. Di fatto la delibera che deve essere approvata prevede di riconoscere il ‘debito fuori bilancio’ come compenso del legale che è stato incaricato dal Comune di seguire la vicenda. Il debito fuori bilancio per pagare il legale è di poco più di 4 mila euro e perchè i 1.400 euro pagati in precedenza non bastano più di fronte a una questione legale così corposa.

"Il difensore incaricato – si legge – ha dovuto acquisire ed esaminare la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna al termine del giudizio di primo grado e tutta la copiosa documentazione che riguarda il procedimento". Si deduce poi che il difensore incaricato ha "redatto e presentato istanza di dissequestro avanti la Corte d’Appello di Bologna" in quanto gli imputati, nel frattempo, avevano "proposto appello alla sentenza di condanna". "Lo sblocco di questa vicenda è in fase conclusiva – ammette il sindaco Simone Saletti – solo allora potremo potremo procedere riprendendo il dialogo mai perso, con la protezione civile regionale, per trovare i fondi per ultimare definitivamente l’asfaltatura della strada e mettere finalmente la parola fine a questa vicenda".

Claudia Fortini