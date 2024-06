’Blonde Redhead’ stasera sul palco: "Con l’Italia un legame speciale"

Evolversi, esplorare nuovi territori musicali, restare uniti dopo trent’anni di onorato servizio. La storia musicale dei Blonde Redhead è forse esemplare. Nati a New York dall’incontro fortuito della cantante giapponese Kazu Makino con i gemelli italiani Amedeo e Simone Pace, i Blonde Redhead prendono il nome da un pezzo dei DNA, band no-wave degli anni ’80. Si esibiranno questa sera, nella prima delle loro uniche tre date italiane, nel Cortile del Castello Estense di Ferrara. Appuntamento alle 21.

Simone Pace, avete appena suonato al Primavera Sound di Barcellona. Com’è stato? E cosa vi aspettate dal passaggio da Barcellona a Ferrara, due realtà importanti ma molto diverse?

"Barcellona ci ha emozionati molto. C’era davvero molta gente. Non facevamo il Primavera Sound da tanto tempo. A Ferrara, invece, non abbiamo mai suonato: iniziare in un posto nuovo è sempre una bella esperienza e poi per noi è molto importante esibirci in Italia".

A Ferrara presenterete il nuovo lavoro discografico ‘Sit down for dinner’. Com’è nato e che temi tratta?

"Per i temi bisognoerebbe chiedere a Kazu e Amedeo: sono loro che scrivono e i temi sono sempre molto personali. Questo lavoro è nato dopo una lunga gestazione. Kazu ha portato avanti il suo disco da solista, poi ha fatto tournée. Di mezzo c’è stato anche il Covid e poi è nata mia figlia".

Quanto conta, se conta, il legame con l’Italia per la vostra band? Che rapporto avete con la musica italiana?

"Io e Amedeo siamo stati in Italia per i primi 13 anni della nostra vita. Siamo cresciuti nella musica, con i cugini che erano musicisti. Siamo stati esposti a tanta musica italiana e classica. È una base che ci ha seguito fino ad ora, molto più del rock o del punk. Poi, appena usciti dal college di musica, io e Amedeo abbiamo scoperto una maniera nostra di comporre e questo è merito del punk: ci ha liberati".

Ormai sono 30 anni di attività. Sono tanti per una band. Qual è il segreto per restare uniti?

"Siamo stati fortunati. Nella nostra band c’è anche la famiglia: io e Amedeo siamo gemelli. Va anche detto che seguiamo una filosofia: ignoriamo quanto tempo sia passato. Non permettiamo al tempo di essere un limite. Ogni disco è per noi un’occasione di rinascita, anche perché ogni volta che rilasciamo un lavoro è un po’ come partorire, fare un figlio: matura, diventa adulto, indipendente".

Francesco Franchella