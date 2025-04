Blow-up Academy finisce nella rubrica Rai ’Costume e società’

La Blow-up Academy di Ferrara sarà al centro di un servizio che andrà in onda domani su Rai 2 nell’ambito della rubrica “Costume e società”. Lo speciale sarà trasmesso al termine del Tg2 delle 13.30. Nelle scorse settimane una troupe Rai contattata dal ferrarese Willy Vecchiatini e guidata dalla giornalista Olimpia Mignosi, ha fatto visita alla scuola ideata e fondata da Stefano Muroni. Con lui hanno assistito alle lezioni, parlato con i docenti, con gli allievi e hanno conosciuto da vicino la filiera creativa Ferrara La Città del Cinema. Il servizio racconterà come Ferrara sta diventando sempre di più un punto di riferimento per l’alta formazione e la produzione cinematografica.