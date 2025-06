Blow-up Academy. La festa finale per 53 diplomati

Nel giardino di Palazzo Roverella si è svolta la cerimonia dei diplomi per gli studenti del terzo anno della Blow-up Academy, scuola di cinema di Ferrara. Alla serata (venerdì), una vera e propria festa per allievi, staff e famiglie, hanno partecipato circa quattrocento persone. I diplomi, 53 in tutto, sono stati consegnati dal direttore artistico Alessio Di Clemente, dal vice Johnny Costantino e da tutti i docenti della scuola. Ad aprire la cerimonia è stato Stefano Muroni, presidente della filiera creativa Ferrara La Città del Cinema e fondatore con Valeria Luzi della Blow-up Academy. Presente l’assessore alla cultura di Ferrara, Marco Gulinelli, e alcuni rappresentanti di Bper Banca tra cui Valerio Finelli, responsabile territoriale area Ferrara. Muroni ha portato i saluti di Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura, e di Marcella Zappaterra (Regione). Gulinelli ha rinnovato la vicinanza e il supporto dell’amministrazione sottolineando l’importanza che la Blow-up Academy, e la filiera tutta, riveste per il territorio ferrarese. "La cultura, e dunque anche la cultura cinematografica, è centrale per la città e per il suo rapporto con le nuove generazioni", così l’assessore. Nel corso della serata è stata ricordata la vocazione internazionale della scuola che ogni anno assegna borse di studio a studentesse e studenti per viaggi all’estero (Varsavia, Atene, Los Angeles). "La Blow-up Academy – ha scritto la Zappaterra – da quando è nata nel 2019, è stata un laboratorio di sperimentazione ed eccellenza per la nostra Regione. E non è un caso che, da fine 2024, sia diventata ente accreditato della Regione l’unica scuola di cinema a livello regionale. Un riconoscimento meritato per una realtà che in cinque anni è passata dai 33 ai 220 allievi". Così Muroni: "Ogni anno qui vengono decine di ragazze e ragazzi da tutta Italia per formarsi nell’arte cinematografica e da qui, al termine del loro percorso di studi, ripartono per il proprio percorso nel mondo. Qualunque scelta faranno, porteranno sempre con sé la Blow-up Academy e Ferrara".