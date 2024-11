Boato alle ex elementari. Ma è solo un’esercitazione

RENAZZO

Testarsi per essere pronti alle grandi emergenze e formarsi sempre più. E’ l’obiettivo che si è dato il team di Renazzo Soccorso che, costituito da tanti giovani, sta mostrando tutta la sua grinta nell’organizzare per domani una esercitazione molto particolare. "Dalle 17 alle 19.30 circa, avremo in atto una simulazione di esplosione nei pressi delle ex scuole elementari – spiega Riccardo Fortini, presidente di Renazzo Soccorso – Ci teniamo a sottolineare e a informare la popolazione che questa simulazione è esclusivamente una esercitazione e avverrà a porte chiuse, senza alcun rischio per la sicurezza della popolazione. Durante l’esercitazione potrebbero essere avvistati movimenti di personale in uniforme, mezzi come ambulanze e auto mediche ma, si tratta di una simulazione controllata a scopo formativo. Quindi, che nessuno si preoccupi". Una bella iniziativa che vede coinvolte anche altre due realtà.

"Abbiamo deciso di fare l’esercitazione con anche Anc alto ferrarese gruppo cinofili Cento e La Sorgente di Bologna che è un’altra pubblica assistenza – spiega – simuleremo un attentato dentro le ex scuole che ci vedrà impegnati con ambulanze, volontari e le due automediche che abbiamo in associazione. Non è aperta al pubblico ma ci saranno due ore durante le quali si vedranno lavorare all’interno sia volontari di tipo base cioè autisti e soccorritori, sia infermieri che medici". Lo scopo. "E’ fatta proprio per la formazione interna dei volontari per metterli alla prova in caso di qualsiasi richiesta e necessità – prosegue – per mettere in prova il lavoro da parte dei volontari ma anche degli istruttori e insegnanti e tutta la formazione annua. L’idea è di farne una ogni fine anno e già ve n’è stata una l’anno scorso dove abbiamo simulato un incidente stradale. Stavolta abbiamo pensato alla simulazione di un attentato più che altro per testare la gestione delle maxi emergenze scegliendo l’ambito dell’esplosione". Ed è stato compreso ogni aspetto. "Ci saranno persone che, truccati, simuleranno anche vittime adulte e pediatriche, una quindicina di persone della popolazione che si è offerta per l’esercitazione vestendo i panni dei feriti – illustra – un’esercitazione organizzata da noi che vede coinvolte circa 60 persone attive di cui noi siamo in 40. Di queste esercitazioni ce ne sono pochissime, ma piacciono ai volontari".

l.g.