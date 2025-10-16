Boato nella notte, distrutto il Postamat

Una forte esplosione e poi la fuga. Nel corso della notte tra martedì e mercoledì, in via Dosso Dossi, ignoti hanno fatto esplodere il Postamat, ma non sarebbero riusciti ad asportare il contante contenuto all’interno. Una deflagrazione che ha creato danni vistosi allo sportello, con la struttura che è volata all’interno dell’ufficio postale, rimasto chiuso nella giornata di ieri e al momento non si sa ancora quando potrà essere riaperto.

Sul fatto il rammarico del primo cittadino di Voghiera Paolo Lupini, che in merito su quando riaprirà lo sportello precisa: "Non ho alcuna informazione in merito. Ritengo comunque che ci vorrà parecchio tempo per ripristinarlo". Su quanto accaduto le indagini sono in corso a cura dei carabinieri di Portomaggiore e il Nucleo Investigativo di Ferrara. Nella giornata di ieri, l’amara scoperta dei cittadini, che recatisi all’ufficio postale, oltre a trovarlo chiuso, hanno visto i consistenti danni materiali causati dall’esplosione.

Si nota, inoltre, come i rapinatori hanno cercato di coprire di nero la telecamera presente, poi l’esplosione ha danneggiato anche l’insegna che indica l’ufficio delle Poste Italiane, mentre alcuni residui del Postamat sono arrivati anche sul marciapiede opposto al fabbricato dopo il botto. Alcuni cittadini si fermano ad osservare e scuotono la testa: "Una cosa incredibile, qui in centro abbiamo sentito un forte botto, ci siamo svegliati, ma non avevamo compreso completamente cosa fosse successo. Quando siamo arrivati in piazza abbiamo visto che avevano fatto esplodere il Postamat". Viviana Boldrini, con la borsa della spesa in mano, commenta così: "Un boato forte, tutti abbiamo avuto paura, non ci sono parole, speriamo possa riaprire quanto prima l’ufficio postale". La memoria per i cittadini e non solo torna indietro di qualche mese. Nella notte del 5 aprile scorso, alle 3.41 Voghiera si era svegliata bruscamente, anche in quel caso ignoti avevano fatto esplodere il bancomat della Banca Centro Emilia, sempre sulla via Dosso Dossi nel centro del paese. Il bottino in quell’occasione fu ingente, ovvero, circa 50 mila euro, il bancomat era stato ricaricato in previsione dei possibili prelievi del fine settimana e i ladri hanno colpito.

Mario Tosatti