Boato nella notte, è ancora paura. Torna a colpire la banda delle poste

Le lancette dell’orologio segnano sul quadrante le 3,30 – il cuore della notte –, un boato squarcia l’aria. Tremano i vetri della case in via Sant’Antonio, in centro a Massa Fiscaglia. C’è chi si sveglia di soprassalto, la quiete della domenica all’improvviso infranta. Come il postamat, sportello che si trova nel vano d’ingresso delle poste, oltre un cancello di ferro. Che salta, insieme ai pezzi di plastica e lamiera gialla. Il bottino si aggira sui 39mila euro. Indagano i carabinieri – la caserma è poco lontano –, lungo la strada le sirene dei vigili del fuoco di Codigoro, la via viene chiusa nell’odore acre di bruciato per i rilievi. Scorrono davanti agli occhi dei carabinieri, con loro c’è il vicecomandante della polizia municipale Renato Fiore, le immagini delle telecamere. Dita incrociate, sperando che quei fotogrammi regalino un volto, una pista.

Questa volta il colpo è andato a segno, forse la stessa mano. Non è trascorso nemmeno un mese. Vigilia di Natale, notte di botti. Non quelli d’artificio. Saltano un aria i postamat di Scortichino, della sede centrale delle Poste di Bondeno e il bancomat del Monte dei Paschi di Siena sempre a Bondeno. E’ cambiato il quadrante della provincia, l’orario è più o meno lo stesso, forse anche la mano che ha innescato la deflagrazione. Anche se i banditi, nel fumo che si diradava, fecero cilecca. I freni che stridono, una sgommata, spariti nella notte a mani vuote. Ritenta, sarai più fortunato. Alla fine i proverbi hanno ragione. Non si parlava d’altro ieri mattina al Bar Festival, nel via vai dei carabinieri poco lontano. Il sindaco Fabio Tosi racconta: "Abbiamo fatto chiudere la strada per dare ai militari dell’Arma la possibilità di fare i rilievi, nessuno fortunatamente si è fatto male per lo scoppio. E non pare che i danni siano ingenti. L’ufficio postale non dovrebbe avere problemi a riaprire in tempi brevi. In ogni caso per il prelievo di contanti c’è un bancomat in paese. Non dovrebbero esserci disagi". Quelle telecamere alle quali è appeso il filo delle indagini sono state piazzate proprio dal Comune. "Siamo riusciti ad ottenere fondi del ministero, ieri mattina in caserma i carabinieri e il nostro vicecomandante della Municipale le stavano esaminando. Staremo a vedere. Le nostre poste sono interessate al progetto Polis, l’hanno presentato a noi sindaci a Roma l’anno scorso. Punta a trasformare l’ufficio in una cittadella dei servizi. Magari sarà l’occasione per accelerare i tempi".