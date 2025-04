"Bocciofila chiusa in 3 giorni. Che danno per le attività"

"Tre giorni di preavviso per chiudere la Bocciofila? Così si danneggiano le attività al suo interno". Alessandro Guaraldi, consigliere comunale e coordinatore di Fratelli d’Italia a Cento, interviene sul tema della chiusura della struttura.

"Una chiusura annunciata con soli tre giorni di preavviso, di cui due nel weekend, che lascia sgomenti gestori, utenti e cittadini: è il caso della Bocciofila Centese, oggetto dell’ordinanza numero 118/2025, che dispone l’interruzione totale delle attività dal 7 al 27 aprile, un periodo che, peraltro, comprende diverse festività".

Alessandro Guaraldi ha presentato un’interrogazione urgente a risposta scritta per chiedere chiarimenti al sindaco Accorsi e alla sua Giunta. Questo il suo commento. "È inaccettabile che una struttura frequentata quotidianamente da anziani, cittadini e associazioni venga chiusa con una comunicazione ufficiale pubblicata solo il 4 aprile. Stiamo parlando di tre giorni di preavviso, di cui due non lavorativi. È evidente che qualcosa non ha funzionato. Ci sono realtà che operano all’interno della Bocciofila con continuità, anche commerciale. Bloccarle di punto in bianco, senza nemmeno un adeguato avviso preventivo, è una mancanza di rispetto nei loro confronti e verso il tessuto sociale della città", aggiunge Guaraldi.

Continua il consigliere di Fratelli d’Italia: "L’amministrazione deve chiarire se intenda prevedere un indennizzo per chi subisce questo danno, oppure se pensa di poter gestire la cosa semplicemente voltandosi dall’altra parte e senza vedere il grande problema che viene a crearsi con questa chiusura improvvisa".

Sul tema, immediata la replica del vicesindaco Vito Salatiello. "Siamo ben consapevoli – dice – dei disagi temporanei dovuti al cantiere, che cercheremo di limitare il più possibile, ma come tutte le cose occorre conoscere prima di urlare ai quattro venti. Inizialmente non era prevista una chiusura, ma solo l’interdizione di alcune aree. Tuttavia, il prosieguo del cantiere, come accade per tutte le opere di recupero, ha manifestato la necessità di incrementare le misure di sicurezza lasciando sgomberi i locali confinanti, su disposizione dei relativi responsabili con il solo scopo di garantire gli utenti. Ci tengo a precisare che abbiamo preso contatti con la società sportiva il giorno prima dell’ordinanza, non appena ricevute le disposizioni sopramenzionate e già lunedì li incontreremo per aiutarli in ogni modo possibile ad alleviare i disagi, anche verso il loro personale dipendente".