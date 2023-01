Bocciofila, il Comune investe 74mila euro

Era stato uno dei luoghi pubblici più danneggiati dalla tromba d’aria del 17 agosto, tanto da essere stata dichiarata inagibile e chiusa. Troppo pericolosi il soffitto e il controsoffitto da garantire l’apertura al pubblico. Con una determina pubblicata sull’albo pretorio, si apprende ora che, grazie ai risarcimenti assicurativi, l’amministrazione comunale ha proceduto all’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo per il ripristino dei danni, destinando 74 mila euro. Ma se la parte amministrativa e burocratica procede, la situazione si presenta invece con diversi punti interrogativi.

La gestione della Bocciofila di Bondeno di via Fermi infatti, era stata affidata attraverso un bando, che si era concretizzato attraverso una convenzione con il comune che aveva dato un contributo di 11 mila euro per le utenze, ad un privato, che aveva inaugurato nel dicembre scorso. A quel punto ‘La svolta A.S.D’ aveva caratterizzato la struttura anche con un investimento di gonfiabili e giochi per i bambini che l’avevano resa particolarmente adatta ai compleanni e alle feste dei più piccoli, puntando poi anche sul bar e sugli spazi attrezzati esterni. Poi la bufera di agosto e la chiusura. Un anno dopo l’inaugurazione del dicembre scorso, il caro bollette oggi incide fortemente su chi deve gestire una struttura di quel tipo e ha cambiato gli scenari. Gli spazi sono molto ampi. Il riscaldamento inide fortemente sui costi così come l’energia elettrica. Pare che il privato, nonostante il contributo ricevuto dalla convenzione con il comune, non sia più intenzionato a riaprire.

"Si interviene per la messa in sicurezza dell’immobile – conferma l’assessore allo sport Ornella Bonatti - visti gli ingenti danni dovuti alla tromba d’aria. Ma prima di fare ulteriori interventi si stanno facendo attente valutazioni sul rifunzionamento di alcuni spazi". Non è escluso infatti che il Comune stia ripensando a come utilizzare una stuttura che, dal momento della sua edificazione ad oggi, ha cambiato la sua funzionalità. Serve una visione nuova, di una struttura che fatica ancora a trovare una collocazione.

Claudia Fortini