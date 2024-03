"Bocciofila, presto partiranno i lavori"

"Nella porzione più datata dell’edificio, compromessa dal fortunale di agosto 2022, stanno per partire i lavori di ripristino – ha spiegato l’assessore Bonati –, mentre nella parte di più recente costruzione abbiamo già affidato a un tecnico l’incarico per rendere a norma l’intero edificio". Così l’assessore allo Sport, Ornella Bonati, ha risposto, martedì sera in consiglio comunale, all’interpellanza di Marcello Parmeggiani della lista civica d’opposizione ‘Bondeno in testa’ , sulla Bocciofila di Bondeno chiusa da due anni. Sul futuro delle due porzioni che compongono il fabbricato della Bocciofila, l’assessore allo Sport è stata chiara: "Con una apposite procedure - ha annunciato - affideremo a una nuova gestione la parte nuova dell’edificio, per favorire la socializzazione in particolare della popolazione anziana del paese, mentre la parte più datata, dove precedentemente insistevano i campi delle bocce, sarà adibita a magazzino". Si potrà comunque continuare a giocare a bocce: "Sono in corso i lavori al Centro Sportivo Bihac di una pista per le bocce – ha annunciato la Bonati – che consentirà agli appassionati dello sport di praticarlo in un campo all’aperto regolamentare".