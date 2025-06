Bocciofila, una storia lunga 90 anni: "Più che un club siamo una famiglia"

La Bocciofila Centese celebra 90 anni di storia, evoluzione, inclusione e attività ininterrotta, dedicata alla promozione dello sport delle bocce, alla socialità e all’integrazione sul territorio. Fondata al civico 100 di Via Ugo Bassi nel lontano 1935 e partendo con sei campi scoperti e una sala culturale, si appresta a celebrare questo importante anniversario, ripercorrendo una storia ricca di trasformazioni e successi.

Nata come semplice ritrovo per appassionati, la struttura della Bocciofila Centese si è evoluta nel corso degli anni, diventando un complesso moderno e funzionale grazie a investimenti costanti dalle amministrazioni comunali ma anche di chi l’ha gestita, migliorando gli impianti, rendendoli in grado di ospitare eventi di rilievo e di accoglienza, testimoniando la capacità dell’associazione di guardare al futuro, adattandosi alle esigenze dei tempi senza mai perdere le proprie radici.

Un punto di riferimento per il gioco delle bocce ma anche fulcro comunitario, promuovendo un’ampia varietà di attività sociali e ricreative per tutte le età e provenienze. Un pilastro fondamentale della Bocciofila è la sua Scuola Bocce, che rivolta agli alunni delle scuole superiori del comune e agli appassionati di ogni età, ha sfornato in questi 90 anni campioni affermati tra cui 6 tricolori.

Si è contraddistinta anche per le attività dedicate ai diversamente abili, abbracciando progetti e iniziative volti a garantire che lo sport delle bocce sia accessibile a tutti, promuovendo l’inclusione e offrendo opportunità di socializzazione e crescita personale a persone con diverse abilità. Questi programmi sono un esempio concreto dell’impegno del club per una comunità più equa e solidale.

"Celebrare 90 anni di storia è un’emozione indescrivibile per tutti noi - dichiara il presidente Giovanni Salaris - La Bocciofila Centese non è solo un club sportivo; è una famiglia".

Laura Guerra