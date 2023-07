"Bocconi avvelenati nel parco"

CENTO

Bocconi probabilmente avvelenati, disseminati in particolare vicino al Parco del Reno sarebbero stati scoperti nei giorni scorsi. Alcune segnalazioni sono arrivate al consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Alessandro Guaraldi, che ha presentato un’interrogazione in proposito. "In diversi luoghi del territorio centese – si legge nel testo dell’interrogazione – sono stati individuati e segnalati bocconi sospetti e potenzialmente dannosi per i cani e altri animali. Considerata la pericolosità della situazione, si interroga il sindaco e l’assessore competente per sapere se l’Amministrazione ne è a conoscenza e se intende attivare un monitoraggio". Interrogazione cui, Guaraldi riferisce, non è ancora stata data risposta.

"Avevo chiesto la possibilità di spiegare e avere risposta alla mia interrogazione durante il question time o in Consiglio – sottolinea Guaraldi – interrogazione che non è di natura politica, ma tecnica e informativa, perché si parla di qualcosa di pericoloso non solo per i cani, ma anche per i bambini che potrebbero entrarci in contatto e provare a metterli alla bocca. Ma il presidente del Consiglio non mi ha dato la possibilità. Nessun problema, l’ho presentata nel corso della seduta consiliare, ma non mi è stata data risposta neanche in questa occasione, dicendomi che non c’erano i dati per poter rispondere. Cosa che mi è sembrata strana, anche perché queste situazioni erano già state segnalate alla polizia municipale, quindi c’era tutto il tempo di prendere informazioni. Sottolineo, infine, che non siamo di fronte a un tema banale".

In proposito abbiamo interpellato la presidente dell’associazione ’Progetto animali e natura Odv’ di Cento, Barbara Vignoli. "Sì, ho sentito circolare voci di questi ritrovamenti – dichiara Vignoli – è importante segnalare, ovviamente. Ma quello che mi preme sottolineare, proprio perché si riesca a fare un’azione efficacie, è di seguire una modalità di segnalazione utile: non raccogliere il boccone e portarlo alla polizia municipale, come spesso accade, ma mettere in sicurezza l’animale, allontanandolo e allertare la polizia che si rechi sul posto per rendersi conto di situazione e luogo esatto del ritrovamento".

Cristina Rufini